El pantalón de cargo de Zara que llevan las influencers más atrevidas

No es la primera ni será la última vez que veamos a alguien con este tipo de pantalones y es que ya desde hace varias temporadas se viene anunciando: el pantalón cargo es tendencia. Más allá del pitillo, el corte recto o lo que sea, tienes que hacerte con uno de estos modelos ya de ya.

Famosos desde finales de los años 30, cuando el ejército británico los usó como parte de su uniforme por su comodidad, hoy los pantalones cargo mantienen sus dos bolsillos característicos en los laterales de las piernas y combinan estética militar con influencias de la moda urbana.

Triunfaron en los 2000 (eran los favoritos de las cantantes All Saints y de la misma Britney Spears), pero cuando pasó su época dorada nos olvidamos de ellos por completo. Ahora no hay influencer que no los haya lucido, entre ellas la mismísima Bella Hadid, y no hay firma que no tenga un par de pantalones cargo en sus estantes.

Lo hay en muchas opciones ya que si buceas por los catálogos de las diferentes tiendas lo puedes ver en versión pana, polipiel o algodón pero el real, el de siempre, es ese verde caqui o beige, las demás versiones son fruto de la renovación de la moda. Ya sabes. El caso es que Marina García y Alba Díaz han pensado lo mismo qué nosotras y se ha decantado por el pantalón cargo verde de toda la vida.

Pantalón cargo de Zara

Sí, hablamos de ese que como la propia web de Zara indica es de tiro alto con bolsillos de plastón laterales, en pierna y falsos bolsillos con solapa en espalda, además también tiene cierre frontal con cremallera y botón metálico. Te diremos que nos encanta verlos y en este caso cómo lo han combinado nuestras influencers ya que han escogido un tank top blanco, la camiseta de moda.

Este modelo de pantalón cargo de Zara lo hay también en otros cinco colores y la verdad es que por 25,95 euros que cuesta te puedes coger varios para ir combinando y darles otro rollito.