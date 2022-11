El pantalón de lentejuelas de Zara que hace tipazo perfecto para deslumbrar en Navidad

¡Ya es diciembre y no podemos estar más emocionadas! Ahora es el momento perfecto para empezar a planear nuestros outfits para estas fiestas. Se ha demostrado que las lentejuelas y el terciopelo vuelven a ser must have esta temporada y que el raso también ha encontrado su hueco. Los vestidos de noche midi serán los protagonistas, pero si eres de las que huye de esta prenda, los pantalones serán tus mejores aliados.

Si has estado comprando últimamente, seguro que te has dado cuenta de que hay una prenda que es especialmente habitual en nuestras marcas low cost de confianza. Hablamos de los pantalones de lentejuelas, imprescindibles esta temporada, listos para brindar comodidad a nuestros conjuntos más extraordinarios. Año tras año vemos cómo luce este tejido brillante en Nochevieja, pero en este caso, las expertas sugieren añadir esta prenda a tu armario antes de fin de año.

Pues tenemos el ideal que puedes comprar a precio de ganga en Zara. La firma gallega tiene el pantalón negro de lentejuelas para combinar con todo tu armario de invierno.

Leer más: Este es el vestido tie dye de Zara que usarás esta Navidad con botas

Pantalón lentejuelas Zara

Zara ha creado el pantalón de fiesta perfecto. Presenta un diseño slim con cintura alta y elástica que se adapta perfectamente a la silueta de cada persona. Además, es un modelo que se puede combinar de mil formas diferentes: con un cuello alto, una camisa o con cualquier top de fiesta… En función del estado de ánimo que cada uno quiera crear.

Perfectos en todos los sentidos, los pantalones negros de lentejuelas de Zara son un imprescindible en tu armario, no solo para Navidad, sino también para una boda, un cóctel o simplemente cuando tienes algo que celebrar. Confeccionado en tejido de lentejuelas, este pantalón será el protagonista de tu look.

¿Y cuál es el precio de esta prenda tan increíble? 35,95 euros. Sí, una ganga. Lo único que hay que saber sobre la reposición de prendas, ya que está extremadamente agotado en todos las tallas.