El pantalón parachute efecto hologáfico de Parfois diseñado para arrasar en tus festivales de verano

El verano es una época de fiestas y de celebraciones, de festivales y de ceremonias. Es por ello que nunca está de más pensar en adecuar nuestro fondo de armario para la ocasión, y que mejor que estar preparado con todo tipo de prendas tanto para eventos más formales como para tus fiestas más rompedoras. Parfois tiene lo que necesitas en su nueva colección.

Si hay algo que nos gusta de los festivales de verano, es que son la ocasión perfecta para atreverse con looks de lo más rompedores fuera de nuestra zona de confort que probablemente no utilizaríamos en ninguna otra ocasión. Son muchas las cadenas de ropa que están lanzando propuestas para este tipo de eventos, ¡te sorprenderán!

El pantalón estilo parachute con efecto holográfico de la colección de festivales de Parfois

Aunque sena prendas atrevidas y llamativas a las que puede que no des demasiado uso, no está de más contar con ellas en nuestro fondo de armario, y no solo de cara a festivales, sino también a alguna que otra fiesta en la que queramos ser el centro de atención de todas las miradas, ¡conseguirás arrasar!

Parfois cuenta en su nueva colección con una sección destinada precisamente a estos festivales veraniegos y hemos encontrado una prenda que no es tan atrevida y rompedora como otras opciones, pero que tiene un diseño de lo más original con el que podrás triunfar en cualquier fiesta sin renunciar a la comodidad.

Se trata de unos bonitos pantalones estilo parachute con un tejido de efecto holográfico de lo más llamativo. Una prenda de tiro medio con bolsillos laterales y uno trasero de lo más funcionales. Cuentan con un cierre delantero con cremallera y bajo ajustable con cordón elástico.

Si tienes algún concierto, festival o fiesta pendiente para este verano y quieres arrasar con el look más rompedor, echa un vistazo a la nueva colección de Parfois, ¡conseguirá sorprenderte! Estos pantalones están disponibles tanto en efecto holográfico como en color fucsia en tiendas físicas de Parfois o en su página web a un precio de 32,99 euros.