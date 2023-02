El pantalón top ventas de Zara ahora también lo tiene Lefties por menos de 20 euros

Cada persona tiene sus propios secretos de estilo distintivos para crear los looks más exitosos y elegantes. Muchos eligen prendas especiales e impresionantes. Hay quienes literalmente siguen las tendencias. Otras se decantan más por los básicos. Y, si tú eres de esas que le gusta tener un buen fondo de armario que no pase de moda, has llegado al sitio correcto.

Porque sí, hay muchas cosas de las que normalmente nos enamoramos en cualquier época del año, pero siempre hay un repertorio de productos básicos constantes que amamos más que cualquier otra cosa. Hablamos de lo que define un armario, por eso siempre prestamos mucha atención a las réplicas que puedan surgir y a mejor precio. Porque sabemos muy bien que nos gusta encontrar tesoros de la misma calidad, del mismo efecto y que combinen a la perfección con cualquier prenda.

Lo que nos encanta ahora mismo está en Lefties y es un pantalón que es como el famoso Zara Marine (no se equivoquen, no son a rayas ni azules), pero tienen una forma muy distintiva.

Pantalones jeans culotte Lefties

Son unos pantalones estilo culotte con bajo cropped que presentan un estilo campana precioso que hace que este corte midi sea todavía más favorecedor, agregarán un toque de estilo a cualquiera de tus atuendos. Con camisas, blusas, jerséis, camisetas lisas… También perfecto con tops para cualquier tipo de fiesta. Si hay algo sobrenatural en este diseño es que los usarás todo el rato, y no únicamente porque combinan con todo, que también.

Su diseño de pernera ancha y de tiro alto consigue realzar la silueta y las piernas de quien lo luce, pero, además, que su bajo sea crop estiliza y nos hace parecer más largas. Otro detalle que nos encanta.

Lo único que te podemos decir es que el color de estos pantalones es muy especial, pues hablamos de un verde claro, que es perfecto para la primavera. Tenemos muchas ganas de llevar este estilo de colores vivos y más aún si lo podemos conseguir por tan solo 17,99 euros en Lefties.