Los pantalones boho de María Pombo que están causando sensación este otoño

Todos sabemos que hay una prenda que nunca puede faltar en un buen fondo de armario y esa es unos pantalones vaqueros favorecedores e influencers como María Pombo lo saben bien. Este otoño son muchas las tendencias que se han ido instaurando, entre ellas pantalones estilo cargo o también el tiro bajo que está poco a poco volviendo a la carga.

Sin embargo, por mucho que las tendencias vayan variando entre las diferentes temporadas, los vaqueros serán siempre una prenda que nunca pasará de moda y que merece la pena tener en nuestro armario para todo tipo de ocasiones y combinaciones.

Los vaqueros que luce María Pombo en Instagram

Hoy en día los influencers suponen una pieza clave a la hora de marcar las tendencias en el mundo de la moda. En muchas ocasiones un outfit que han compartido en sus redes sociales consigue una gran popularidad y acaba siendo todo un éxito de ventas. Esto es lo que ha ocurrido precisamente con unos vaqueros que María Pombo lucía en su cuenta de Instagram.

María Pombo en Instagram

En esta ocasión nos ha conseguido sorprender con unos pantalones vaqueros sencillos pero muy favorecedores con un diseño de lo más original. Son de tiro alto y e ajusta a la cintura afinándola y realzando tu figura. Además, cuentan con una pernera recta que aporta una gran comodidad a la prenda, ¡justo lo que buscamos!

La influencer combina estos pantalones con una camisa azul pastel con mangas abullanadas, una combinación ideal tanto para ir a la oficina como para esas salidas con amigas. Se pueden incluso combinar con unas botinas botas o botines a juego con las tendencias más marcadas de este otoño.

Estos bonitos y originales vaqueros pertenecen a la marca Name The Brand y son ideales para combinar con tus mejores looks este otoño. Están disponibles en la página web de la marca es este tono azul con detalles tie dye y tallas entre la XS y la XL a un precio de 69,95 euros.