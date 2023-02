Los pantalones cargo que están arrasando en Mango ya los tiene María Pombo

Entre todas las tendencias que se afianzarán en 2023, hay diseños que superarán a muchos otros. Hablamos de pantalones cargo (y faldas también) y si además los firmamos en denim, podemos llevarlos con todo.

Atemporales y versátiles, los vaqueros son una de esas prendas que no debe faltar en ningún buen fondo de armario. Encontrar vaqueros que nos queden como un guante no es tarea fácil. Entonces, cuando encontramos el par de jeans perfectos, no nos los quitamos. Seguro que tienes un par al que recurres siempre porque es la clave del éxito, pero siempre es bueno experimentar con nuevos modelos según las tendencias de la temporada. Si buscas un diseño especial, mira este que lleva Maria Pombo.

María Pombo pertenece al mundo de las influencers y cuenta con mucha trayectoria de nuestro país. La madrileña no solo es una de las pioneras y referentes en el mundo de las redes sociales, sino también una de las más respetadas por su estilo, especialmente entre los más jóvenes.

Su armario es la combinación perfecta de tendencias y sofisticación. Por ello, se convierte en fuente de inspiración para la creación de propuestas de street style, las cuales suele compartir en su feed de Instagram. El último fichaje de la Pombo para su armario son estos pantalones vaqueros cargo aptos para todo tipo de cuerpos y que, además, podemos encontrar en stock en Mango.

Pantalones jeans cargo Mango

Estos pantalones vaqueros están confeccionados en algodón en un estilo denim, con un corte recto que equilibra la forma de las caderas y los muslos, con un tiro medio, un patrón de cinco bolsillos y con costuras decorativas en la parte frontal. También tiene trabillas para cinturón estilo cargo y su tallaje es más grande de lo habitual (de la 32 a la 46).

Estos pantalones denim te convencerán de adoptar la estética de los años 2000 que está de moda esta temporada. No tienes más que añadir tu jersey favorito (en el caso de María es un modelo de canalé beige) y unas buenas botas… ¡Y ya tienes un look para todos los días!

El pantalón en cuestión es de Mango, disponible en color azul oscuro y azul medio y cuesta 39,99 euros. Ya sabes que todo lo que lleva María se agota en cuestión de horas, así que te sugerimos que te apures si no quieres que esto acabe.