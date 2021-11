Parfois acaba de traer un bolso en color violeta con un punto de brillo que lo convierte en único a este precio

Seguro que alguna vez te has enamorado a primera vista por la calle, y no nos referimos a un apuesto chico, sino a una prenda que has visto en otra persona y has dicho “la necesito”. A lo mejor no tenemos el valor de preguntarle a esa otra persona dónde ha comprado esa prenda o complemento, pero por suerte contamos con las redes sociales que nos facilitan mucho el trabajo. Si algo se empieza a ver mucho por la calle quiere decir que nuestras influencers de moda ya lo tienen.

Hay un bolso que está triunfando por las calles de Barcelona y es de Parfois. La firma portuguesa ha vuelto a acertar de pleno con sus diseños. Presenta un bolso bandolera de mano con tachuelas que es superestiloso y como siempre sigue las tendencias de la temporada.

El bolso que acapara más miradas por la calle

Nosotros hemos descubierto este bolso gracias a la influencer María Calvet, quién se tomó varias instantáneas por las calles de Barcelona con un acertado ‘look’ muy bohemio y este bolso de complemento perfecto. Ella eligió un pantalón ancho marrón, un jersey fino de color lila, una bufanda verde, deportivas blancas y un bolso de mano metalizado en morado. Sin embargo, de este ‘look’ tan cómodo, todas las miradas se van al bolso.

Estamos ante un bolso pequeño, asequible y muy vistoso. Es capaz de transformar la sencillez de cualquier atuendo dándole un toque muy moderno. Lo tienes disponibles en dos colores: lila metalizado o amarillo. Un bolso bandolera realizado en tejido de cuero sintético de color morado y acabado metalizado. Modelo liso con dos compartimentos (uno de ellos con cremallera), cierre de imán, detalles de tachuelas plateadas en la parte frontal y asa bandolera larga, extraíble y ajustable, de esta forma lo podrás llevar como más cómoda sea para ti.

Aunque el lila sea el color trendy de la temporada, da igual que lo compres de un color u otro. Lo más atractivo, además de su diseño, es su irresistible precio, tan solo 26 euros. Disponible en Parfois.