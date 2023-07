PARFOIS tiene la propuesta ideal para decir adiós a tu viejo bolso de diario: más cómodo y funcional

Los complementos son siempre uno de los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de planificar nuestro outfit y también para renovar o reforzar nuestro fondo de armario. Sin embargo, no siempre se les da la importancia que merecen y es por ello que siempre nos gusta echar un vistazo a las novedades de Parfois para inspirarnos.

No solo hablamos de accesorios o artículos de joyería, los bolsos y el calzado juegan también un papel fundamental a la hora de decidir si darle un estilo más formal o más desenfadado a nuestro conjunto. No es lo mismo llevar sandalias que zapatillas, ni tampoco un bolso de mano que una mochila, ¡pero tenemos la propuesta ideal para tus looks de diario!

La mochila de Parfois ideal para sustituir a tu bolso en tus looks más básicos

Aunque siempre es imprescindible contar con algún que otro bolso al que podamos dar un uso diario, no está de más contar con varias opciones para ir variando, y esta propuesta de Parfois conseguirá sustituir a todas tus opciones más básicas. Puede que hasta ahora no se te hubiera ocurrido, pero una mochila pequeña puede ser más cómoda y espaciosa que un bolso, ¡y queda genial con cualquier look de tu rutina diaria!

La mochila convertible de Parfois. Foto: Parfois

Si estabas pensando en jubilar tu bolso de diario, tal vez te interese pasarte a las mochilas: ¡son mucho más cómodas de llevar y también más espaciosas! Además, otra de sus ventajas es que pegan con todo, por lo que podrás combinarla con cualquier look básico para dar un toque desenfadado y juvenil a tu outfit.

Se trata de una mochila de nylon convertible en bolso bandolera, con un asa de mano superior y asas de hombro ajustables. Cuenta con un cierre mediante cremallera e incorpora un bolsillo interior y dos exteriores delanteros con cremallera para que puedas llevar tus enseres siempre bien organizados. Además, su asa bandolera es ajustable y extraíble, ¡por lo que podrás llevarla de la forma más cómoda para ti!

Es la opción ideal tanto para utilizar como mochila como para utilizar como bolso, ¡tendrás un 2 x 1 en tu fondo de armario! Estamos seguros de que conseguirá convertirse en una de las ventas estrella de la temporada y puede que no tarde en agotarse, ¡así que date prisa! Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Parfois o en su página web a un precio de 22,99 euros.