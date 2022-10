Parfois arrasa en ventas con el conjunto de dos piezas retro más comfy que el de Mango

Si aún no tienes en tu armario algunos conjuntos dos piezas, este otoño es el momento perfecto para hacerte con uno, son la respuesta para esos días en los que no sabes qué ponerte. No es casualidad que entre las novedades de Parfois haya uno ideal para esta temporada, y es que con la llegada del frío, tener en el armario alguna de estas prendas nos facilita mucho en el momento de tener que elegir un estilismo perfecto para ir a la oficina. Las prendas coordinadas son una opción muy versátil e ideal para ir cómodas.

El otoño está en nuestras vidas y nosotros solo queremos disfrutarlo al máximo con los mejores estilismos para el buen tiempo. En la próxima temporada toca llenar las calles de colores otoñales a través de conjuntos repletos de tonalidades vivas y alegres que transmitan un toque comfy con tan solo verlas.

¿Y qué mejor que hacerlo con looks inspirados en los estampados setenteros y de la mano de nuestra firma low cost favorita? Parfois decide adelantarse con su última propuesta de dos piezas con estampado retro que estamos seguras no va a pasar por desapercibido.

Conjunto retro de Parfois

Se avecina temporada de planes, por la mañana a la oficina, comida de trabajo, luego afterworks, y muchos días, entre semana, quedar con amigas o antiguas compañeras. Para llegar bien a todas esas citas, hay que pensar bien el look y por eso te traemos este conjunto de Parfois, que permiten llevar capas, y que funcionan en todos los ambientes.

Un conjunto de jersey y pantalón de campana de punto en jacquard estampado retro, en los colores más de tendencia otoñal, a un precio asequible. Primera opción, llevarlo a modo de total look: con una americana encima de color negro o marrón, y unos botines. Pero también con zapatillas para un look de fin de semana.

Segunda opción, por separado: el pantalón con todo jersey, camisa y americana neutra que tengas, u el jersey con todos tus pantalones y faldas. Y es que ambas prendas tienen un precio muy asequible, la sudadera 29,99 euros y la parte inferior, igual, 29,99 euros.