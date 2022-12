La falda midi de lentejuelas de Parfois con la que triunfarás en tus cenas navideñas

La Navidad es por excelencia una de las épocas del año en las que suelen surgirnos más comidas y cenas, eventos y reencuentros. Unos días festivos en los que nos reunimos con familiares, amigos o compañeros de trabajo para celebrar la Navidad y esto también supone tener que buscar varios outfits para cada uno de estos momentos y Parfois tiene lo que necesitas.

Conseguir prendas llamativas pero elegantes y con la suficiente variedad para no repetir modelito en todas las cenas navideñas no es una tarea tan fácil, especialmente si no queremos gastar demasiado dinero. Es por ello que recurrir a tiendas convencionales para buscar prendas combinables para confeccionar diferentes conjuntos, puede ser una buena opción.

La falda de lentejuelas de Parfois para estas fiestas

Como hemos dicho, para este tipo de eventos nunca está de mas buscar prendas con toques llamativos pero sin perder la elegancia y esta falda de Parfois está en ese punto intermedio que estamos buscando. Cuenta con detalles de lentejuelas de lo más vibrantes y atrevidos con un diseño de lo más favorecedor.

Se trata de una bonita falda de corte midi, un estilo que ya era toda una tendencia en primavera y se mantuvo durante todo el verano. Parece que muchas de las prendas de invierno siguen manteniendo esta tendencia. Su corte cómodo y favorecedor viene acompañado de una cintura elástica que ayuda a aumentar esa sensación de máximo confort.

Es un producto que está disponible en talla única, diseñado para crear las siluetas más variadas y adaptarse a diferentes tipos de cuerpo. Su tela y cintura elásticas hacen que se pueda adaptar fácilmente a todo tipo de cuerpos realzando su figura y resaltando sus curvas.

Todo su diseño cuenta con lentejuelas en tono azulado, aportando un toque brillante a la prenda de lo más atrevido. Es ideal para combinar con diferentes partes de arriba para conseguir todo tipo de looks de diferentes estilos. Está disponible en las novedades de Parfois tanto en físico como online a un precio de 39,99 euros.