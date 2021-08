Parfois desafía a Zara y compañía con los jeans que te cambian el cuerpo solo ponértelos: éxito de ventas

Los pantalones son líder indiscutible de ventas. Hemos visto que esta temporada los estampados o de rayas, como los de Carmen Lomana, no pasarán desapercibidos. No obstante, no serán los únicos en triunfar.

Las principales marcas ‘low cost’ ya han sacado a la venta sus colecciones cápsula para la temporada otoño 2021 y hay grandes sorpresas, entre ellas los jeans push up que estilizan tu figura.

Sin duda alguna los tejanos son un indispensable en el armario de cualquier persona. Es la prenda más versátil de todas.

Los pantalones que van a revolucionar el otoño

Carmen de la Cruz nos ha enseñado una combinación perfecta de básicos que quedan genial. Todos ellos de Parfois. La influencer ha elegido para la ocasión un chaleco de punto que llevó sin nada debajo y que combinó con unos pantalones en color crudo con uno de los cortes tendencia de la temporada.

Esta prenda tiene un diseño acampanado y de cintura alta con pernera ancha. Sientan de maravilla, tal y como se puede ver en ella.

Lo que más nos gusta de esta cremallera es que llevan una vuelta en el bajo de la pernera, un detalle que también será tendencia esta temporada y que sin duda será uno de los favoritos. Cuestan 32,99 euros. Los tienes disponibles en Parfois en todas las tallas, pero sabemos que no tardarán en agotarse.

Carmen de la Cruz combinó este ‘look’ con un bolso de rafia flexible y unas gafas de sol a juego, también de la firma portuguesa Parfois. Con unos zapatos destalonados de tacón cómodo. Seguro que triunfas con este total ‘look’.