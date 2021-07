Parfois reinterpreta el bolso de toda la vida con un invención ‘low cost’: nueva moda

Como bien saben muchas influencers y muchas amantes de la moda, Parfois no es ya una cadena menor en España. Los portugueses han ido ganando peso en nuestro país en los últimos años hasta convertirse en una de las cadenas ‘low cost’ de referencia.

Uno de los principales motivos es que, como ocurre con buena pare de sus competidores como Zara, Primark o H&M, entre otros, los precios de Parfois hacen de la cadena lusa una de las más atractivas.

Leer más: Parfois reinterpreta las piedras preciosas del Egipto de los faraones en el bolso de 30 euros para el verano

Por otro lado, uno de los puntos fuertes de la cadena son sus diseños que, como ocurre en este caso, destacan por encima de todo por su originalidad. Y es que, cuando se juntan buenos diseños y buenos precios, la combinación es ganadora.

Los mini bolsos de Parfois

En Parfois han decidido darle una vuelta de tuerca al bolso de toda la vida no tanto ya por diseño, sino por tamaño. Y es que, como bien podemos ver de hecho en la publicación de la cadena portuguesa en sus redes sociales, son ni más ni menos que cuatro los minibolsos que han lanzado al mercado.

Es evidente que ahora en verano son muchas las ocasiones en las que un bolso de tamaño medio o grande no es que sea precisamente necesario o, lo que es peor, provoca que el look no acabe de encajar del todo.

Es por eso que en Parfois han diseñado cuatro bolsos de tamaño muy reducido que, además, tienen en su precio su mejor arma. Y es que, a excepción de la bandolera verde, que tiene un precio de 18 euros, los otros tres bolsos tiene un precio de entre 8 y 9 euros.

Precios ‘low cost’ que seguro que van a provocar que sean muchas las que opten por ellos para ocasiones muy específicas en estos días de verano en los que cuanto menos peso mayor comodidad.