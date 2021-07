Parfois tiene un vestido hecho 100% con viscosa, el nuevo material de moda (y te contamos por qué)

Si todavía no has encontrado ese vestido ideal para este verano, más vale que te des prisa. Las rebajas llegan a su fin, y con él muchas firmas empezarán a ofrecer los primeros looks para la época otoñal. No obstante, todavía estás a tiempo de hacerte con alguno de los diseños de Parfois de los que te hablamos a continuación.

En el catálogo de la compañía portuguesa de moda ‘low cost’ encontrarás un nuevo vestido largo muy fresquito compuesto de cuatro estampados distintos.

Frescor y comodidad a raudales con el vestido de Parfois

Este vestido está confeccionado con viscosa al 100%. Un material muy de moda en esa época estival, pues además de ser un material muy ligero y fresco, es también sostenible, con lo que además de ir comodísima, estarás cuidando del medio ambiente.

Vestiido estampado de Parfois

El vestido de Parfois es sin mangas y se caracteriza por su escote redondo, tanto en el frontal como en la parte trasera.

También destacan las sisas anchas estilo oversize y el perfil escalonado. Y se completa con unos volantes de talla grande. Una serie de propiedades que harán que estés de lo más a gusto en los días más calurosos. Y su estilo hace que sea tan apto para un tardeo o una cena con amigos, como para llevar a la playa o la piscina por encima del bikini.

Vestiido estampado de Parfois

Cuatro estampados distintos

En cuanto a su estampado, este está dominado por el contraste entre blanco y negro. Y junta cuatro patrones distintos: Flores, animal print, Jacquard o topos. No tendrás escusa para no quedarte con uno.

En cuanto a su tallaje, las medidas de este vestido de Parfois están limitadas. Tienes una pequeña que se sitúa entre la S y la M, y una grande que se sitúa entre la M y la L. Y en todos los casos tienen un precio de 33 euros.