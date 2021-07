Parfois trae a España un conjunto con piedras turquesa por 2,99 euros

La pandemia del coronavirus no solo ha generado ingresos en el hospital y miles de muertes. También ha generado un estado de pesimismo y fatiga emocional entre muchos ciudadanos. Tener que dejar de hacer cosas que dábamos por hechas lidiar con las condiciones y limitaciones en los encuentros con los nuestros no está siendo nada fácil. Y ello provoca que la crisis no solo sea sanitaria o económica. También es emocional.

No obstante, en Parfois quieren levantar tu ánimo. Y no solo ofreciéndote atractivas piezas a bajo coste. También incluyendo en su catálogo objetos que, según aseguran algunos, te ayudan a eliminarlas energías negativas y recuperar las más positivas. Por ejemplo, las piezas de bisutería en has que ha engarzado piedras como la turquesa.

La piedra turquesa acaba con las energías negativas

En este sentido, desde la antigüedad se ha dicho que la turquesa es una piedra sanadora muy eficaz en el bienestar del cuerpo y del espíritu. A través de los siglos se ha considerado que la turquesa era un amuleto protector que incrementa la sintonía espiritual y estimula la comunicación entre lo físico y lo espiritual.

Los místicos dicen que es recomendable llevarla en la garganta, tercer ojo, el plexo solar, y que con ella se consigue aumentar la intuición y liberarse de inhibiciones y prohibiciones. Por ende, purifica las energías negativas y sitúa los chacras en alineación. Y añaden que psicológicamente aporta calma y estabiliza las alteraciones del ánimo.

Parfois lanza un conjunto con piedras turquesa ‘low cost’

Algo que conseguirás con los pendientes de Parfois que la firma portuguesa tiene a la venta y que se caracterizan por lucir una pequeña piedra turquesa engarzada. Su tamaño hacen de estos pendientes un complemento muy elegante. Y su precio es de solo 2,99 euros.

Pendientes con turquesa de Parfois

Un artículo que podrás combinar con el anillo con piedra turquesa que también puedes encontrar en Parfois. Este luce un diseño sencillo pero muy elegante, y puede ser tuyo por solo 3,99 euros. Es decir, te llevas el conjunto por solo 6,98 €.