Parfois rescata la tobillera, un complemento de moda que arrasó en España en los años 90

Llega el verano y en esta época del año hay una tendencia que nunca pasa de moda, aunque estos últimos años ha ido perdiendo fuerza. En esta estación nos sobra ropa, contra más corta mejor para ir más cómodos y frescos y si podemos ir en ropa de baño todo el día sería ideal.

Enseñamos partes de nuestro cuerpo que en invierno permanecen ocultas, por eso trabajamos nuestro cuerpo durante los últimos meses antes de la llegada del verano. En estas calurosas semanas nuestros tobillos quedan al descubierto y nos gusta ponerles algún adorno, igual que a las muñecas, al cuello o a las orejas.

Todos los que hayáis nacido en los 90 seguro que recordaréis la moda de las pulseras tobilleras. Era raro no ver a los niños con sus pulseras en el tobillo. Diferentes formas y multitud de colores.

Los modelos de pulseras tobilleras de Parfois

Parfois ha querido recuperar esta tendencia de hace años y darle un impulso para que no se pierda. Todavía quedan unas semanas de verano, así que si no has caído en la tentación, aquí te traemos varios modelos para que pruebes el que más te guste.

Este año Parfois opta por diseños muy sencillos y veraniegos, con figuras de lunas o estrellas, pero se va más a la pulsera y no a la típica cuerda de colores anudada en el tobillo que se usaba en aquella época.

Tiene un toque muy elegante y festivo. La pulsera tobillera con corazones cuesta 7,99 euros.

También hay otra más sencilla, de acero inoxidable y bañada en playa con abalorios. Puedes lucir pequeñas estrellas, lunas o corazones. El precio de esta es de 17,99 euros.

Parfois también apuesta por la sencillez con una de sus pulseras más clásicas. Tiene un diseño en oro o plata. Su precio es de 15,99 euros y 6,99 euros respectivamente.