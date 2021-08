Parfois jubila el bolso de toda la vida por la nueva tendencia entre la VIPS: Kylie Jenner se gastó 12.000 euros en un Hermés

Si empiezas a mirar material escolar para tu hijo puedes encontrar auténticas gangas rebajadas porque estamos seguro que tú no te gastarás 12.000 euros en una mochila de Hermès como ha hecho Kylie Jenner con su hija Stormi.

Stormi ya empieza el cole, pero en casa. La influencer ha arrasado con la publicación de la niña en “su primer día de cole”. Vestido con pantalón y camiseta negra, zapatillas Air Jordan y la mochila que nos ha dejado con la boca abierta.

Se trata del modelo de Taurillon Clemence Kelly Ado de la firma Hermès en color rosa, el tono de la temporada. Reconocemos que la mochila es chula, nos encanta. Pero 12.000 euros es una barbaridad y no está al alcance de casi ningún bolsillo.

En la publicación se pueden leer divertidos comentarios sobre el elevado tren de vida de Kylie Jenner. “Stormi intentando elegir en qué coche quiere ir hoy” o “solo su ropa ya vale más que mi casa”.

Parfois saca una mochila que eclipsa la de Stormi

Parfois ha querido versionar la mochila de Stormi para que tus hijos también puedan estar a la moda de las VIPs pero mucho más económica.

Las mochilas ya no solo sirven para el trabajo o el colegio, ahora es una parte más de tu ‘outfit’. La marca portuguesa lanza una bolsa increíble y muy práctica.

Es muy bonita y funcional por la cantidad de bolsillos que contiene para guardar variedad de objetos de todos los tamaños.

“Se trata de una mochila de náilon con cierre de solapa con cordones, asas de hombro ajustables, asa de mano superior, un bolsillo interior y otro exterior (ambos con cremallera), bolsillos exteriores laterales y un compartimiento externo y extraíble en color flúor destinado a llevar los cascos”, detallan sobre el producto que se vende en Parfois.

Es cierto que el tamaño no es muy grande, más bien pequeño, 22x33x14. No obstante, es suficiente para llevar nuestras cosas y no cargar con demasiado peso. Está fabricada con materiales de calidad y en color negro, el imprescindible en cualquier armario.