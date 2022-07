Paula Echevarría tiene el look de vacaciones perfecto

Paula Echevarría además de actriz, influencer y mama es experta en dejarnos lookazo perfectos como este que ha compartido a través de una publicación de Instagram. Y que todas queremos incluir en nuestra maleta de vacaciones a la playa o hasta para el pueblo.

Paula Echevarría ha lucido un vestido amarillo de escote asimétrico y volantes, un diseño que pertenece a la firma de ropa Charo Ruiz Ibiza y que no puede ser más ideal. Aunque tenemos una muy mala noticia y es que este vestidazo ya no está disponible. Pero amigas no se preocupen por que con cualquier vestido amarillo asimétrico podemos lograr este conjunto en el que su gracia radica en sus complementos.

Y entre los complementos lo que más nos gusta son las gafas que luce Paula Echevarría, que son de la marca francesa Longchamp y aunque son súper monas. Otras mucho más economicas e igual de monas son «A Day with Paula» es la octava colección que Paula Echevarría diseña para la firma tras ocho años de alianza en los que tanto la actriz como la marca han logrado hacerse con un hueco en el mercado y seducirnos verano tras verano con sus diseños.

Esta colección tiene 4 modelos genderless entre los que encontramos gafas como la Southside Polarized, una gafa 100% sostenible y con diseño ovalado de diva para un look noventero, la Blackjack Dark, de estilo retro a lo años 50, la Long Island Black, futurista y con diseño flat top y lente de escudo negra, y la Joker Polarized Carey Eco, otra propuesta completamente biodegradable, inspirada en el clásico modelo aviador.

Estos 4 modelos de la colección de Paula Echevarría la verdad que son pura tendencia que ya están a la venta en la web de Hawkers con precios que oscilan entre los 59,99 euros y los 74,99 euros.