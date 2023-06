Pedro del Hierro: no dejes escapar esta súper ganga de una blusa asimétrica de 129€ a 39€

La verdad que no podemos estar más encantadas con estas últimas rebajas y es que ahora hemos fichado la camisa asimétrica de Pedro del Hierro con una rebaja que no puede ser más top. Y es que esta mega rebaja es de casi 100 euros y, cómo no, al principio pensábamos que era un error pero después de actualizar mil veces la página confirmamos que no es un error sino una súper ganga.

Ha sido en el outlet de Pedro del Hierro, Fifty, donde hemos encontrado este conjunto que es una de las mejores compras de 2023 y de tu vida. Se trata de una camisa asimétrica con manga abullonada y estampado de flores orientales que va a transformar uno de tus mejores estilismos ya lo lleves de invitada de boda, de comuniones, eventos, bautizos, fiestas y hasta reencuentros de antiguos alumnos.

El top es asimétrico, con una enorme y voluminosa manga abullonada que podrás combinar con el pantalón de sastre o o con pitillos negros, culottes, vaqueros y cualquiera de las apuestas que dentro de tu estilo puedas querer llevar.

Pedro del Hierro costaba 129 euros y ahora en su outlet, Fifty, cuesta 38,99 euros, por lo que puedes hacerte con este pedazo conjuntazo por tan muy poco dinero. Una ganga en toda regla.