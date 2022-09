El nuevo perfume para mujer de Mercadona que está arrasando

El complemento perfecto para terminar el look, sin duda, es el perfume. No te preocupes, no tiene que tratarse de un accesorio en el que te tengas que gastar mucho dinero, de hecho, Mercadona tiene dentro de sus filas de colonias, ejemplares que no tienen nada que envidiar a los perfumes más codiciados de diseñador.

Podemos encontrar gran variedad de fragancias rebajadas en El Corte Inglés, pero aún así tendrías que deshacerte de un buen pellizco para hacerte con ellas; en cambio, la cadena valenciana ofrece muchas y muy buenas opciones, que se adecuan además a los bolsillos de diferentes familias.

Mercadona es uno de los supermercados de confianza para todos los españoles por méritos propios. Este gigante de supermercados tiene en España muy buenos productos a unos precios que se adecuan a la perfección a las personas y familias que no tienen recursos suficientes como para derrochar el dinero en lo que básicamente les plazca allí dentro.

El perfume más buscado

Mercadona no deja de sorprender a sus clientes con sus novedades en lo que respecta a la cosmética. De hecho, arrasan ya con un nuevo perfume «m ini» por 1,60 euros, pero otro de los más vendidos en esta última semana es el perfume que necesitas para la vuelta a la oficina.

Estamos hablando del Eau de parfum mujer Verissime Touch for her, un agua de perfume que en su fecha de lanzamiento, finales del año pasado, no triunfó y lo está haciendo ahora.

Un perfume que cuenta con un aroma intenso que se mezcla con un fondo de flores que aportan ese frescor a la fragancia. Forma parte de una gama completa de productos diseñados para el cuidado corporal, destacando su versatilidad, ya que se puede usar en todo momento.

Nada más ponerte este perfume de Mercadona notarás un olor fresco y limpio, mezclado con flores que te aportará como resultado mucha clase y elegancia.

Como todo perfume barato necesita su réplica cara y su parecido es el perfume Blanche de Byredo cuyo coste está entorno a los 160 euros. En el caso del perfume low cost, su precio es de 11 euros para un frasco de 100 ml.