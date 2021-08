Philips tiene la maquinilla de afeitar eléctrica número 1 en ventas en Amazon rebajada un 36%

Si te gusta tener una barba bien arreglada, en Amazon encontrarás una solución este mes rebajada al 36% que se convertirá en tu aliada diaria esencial. Un artilugio con el que no tendrás ir a la barbería cada dos por tres, lo que te implicará un importante ahorro de dinero además de evitar cualquier posibilidad de contagio del coronavirus.

Se trata de la afeitadora eléctrica inalámbrica Serie 3000 de la marca Philips que puedes encontrar a la venta en Amazon por 45 euros. Un precio que está rebajado en un 36%, pues su precio habitual es de 69,99 €.



Este artículo tiene una valoración de 4,4 estrellas sobre 5 y un total de 4.906 valoraciones. Está en lo alto de los productos más vendidos de su categoría. Y a continuación te contamos algunas de sus características.

Así es la afeitadora de Philips que está rebajada en Amazon

Esta afeitadora de Philips mide 23,3 x 16,2 x 6,9 cm y pesa 281 gramos. Además, cada caja incluye una cómoda bolsa de transporte para que te la puedas llevar donde quieras, así como almacenarla sin problemas.

Afeitadora de Philips a la venta en Amazon

La maquinilla de afeitar Philips a la venta en Amazon funciona con batería. Y con solo una hora de carga tendrás una autonomía de 60 minutos.

Apta para usar en seco o en mojado para barbas de hasta tres días

Por otro lado, esta afeitadora en oferta en Amazon cuenta con cabezales pivotantes y flexibles 5D, así como con un total de 27 cuchillas autoafilables que se adaptan a cualquier curva de la cara. Gracias a ello conseguirás un afeitado perfecto, apurado y uniforme.

Afeitadora de Philips a la venta en Amazon



Incluso con barbas de tres días. Además, monta cortapatillas desplegables para bigote y patillas. Y es apta para usar en seco o en mojado.

Afeitadora de Philips a la venta en Amazon



Por último, cuenta con un mango de goma antideslizante para que no se te caiga si re afeitas en un ambiente húmedo. Y también monta una tapa de protección para que no se estropee cuando no la usas y no se dañe cuando la guardes en su bolsa de transporte.

