El plato de Mercadona que está causando furor: saludable y asequible, por menos de 6 euros

Ya terminado el verano, y con la consiguiente vuelta a la realidad, la rutina nos golpea a todos por igual en muchos aspectos. La llegada del otoño implica un cambio en muchas de las actividades propias de nuestro día a día durante el estío y, con ello, se pone fin a la temporada de excesos que muchos disfrutan durante el verano.

Precisamente por ello, una vez terminado el verano y habiendo regresado a la rutina, muchos optan por regresar a la dieta. No obstante, por el contrario a lo que muchos piensan, una dieta no es sinónimo de morirse de hambre ni tampoco de no disfrutar de platos deliciosos. Una certeza que desde Mercadona demuestran a base de su propio catálogo.

La opción de Mercadona que arrasa entre sus clientes

Además, este no es el único hecho que Mercadona se encarga de desmentir. Y es que a través del producto del que os hablaremos hoy, Mercadona demuestra que los platos listos para comer también pueden ser saludables. Y como guinda sobre el pastel, se trata de uno de esos platos de moda que se pueden encontrar en los restaurantes más modernos. Estamos hablando del poke listo para comer de Mercadona.

Sin embargo, es importante comenzar por el principio respondiendo a la pregunta básica: ¿Qué es el poke? Se trata de un plato típico de Hawaii que, a grandes rasgos, se presenta como una especie de ensalada original que cuenta con una base de arroz a la que se suman una larga lista de ingredientes al gusto del consumidor.

El poke de salmón de Mercadona. Foto: Mercadona

Y en Mercadona, por su parte, podemos toparnos con dos opciones. La primera de ellas, pensada para los amantes del pescado, hace referencia al poke de salmón. Un plato listo para comer que cuenta con una gran variedad de ingredientes, entre los que se encuentran el arroz cocido, salmón, mango, pepino, ensalada wakame, cebolla encurtida, mezcla de semillas y una deliciosa salsa de soja que le brinda ese toque tan característico a este plato.

No obstante, si eres más de carne que de pescado, puedes encontrar en el poke de pollo una opción radicalmente distinta a lo que ofrece el poke de salmón. Y hablamos de una opción radicalmente distinta porque los ingredientes no tienen nada que ver con los de la versión con salmón. Y entre ellos, nos topamos con también con arroz cocido, pero en esta ocasión acompañado por pollo, garbanzos, queso blanco, maíz, boniato, mezcla de semillas y la característica salsa de yogurt.

Un plato listo para comer con el que Mercadona no solo nos saca de un apuro en aquellos días en los que no queramos cocinar, sino que, además, demuestra que también es posible disfrutar de opciones saludables en este tipo de platos. Y en el caso de ambos pokes, que podéis encontrar en los lineales de vuestro Mercadona más cercano, ambos pueden ser vuestros por un precio de tan solo 5,50 euros.