El plato preparado de Mercadona que causa furor entre los amantes de la alimentación saludable

El mundo de la cocina es tan extenso como complicado. Es cierto que ofrece un abanico de posibilidades prácticamente interminable, adaptable a todos los gustos y necesidades alimenticias. Sin embargo, también requiere una cierta dedicación frente a los fogones que, ya sea por falta de tiempo o de habilidad, no todos poseen. Un hecho al que en Mercadona intentan poner solución.

Y es que todas aquellas personas que no son especialmente diestras con los platos, ven como sus posibilidades se reducen drásticamente frente a aquellas personas que sí son hábiles. No obstante, de la mano de plataformas como Mercadona, pueden recurrir a todo tipo de platos preparados para aportar ese toque de variedad a su dieta sin necesidad de ser un as en la cocina.

Mucha gente posee la creencia errónea de que los platos preparados son sinónimo de alimentos ultraprocesados, tales como pizzas y otro tipo de platos de comida rápida. Sin embargo, en el catálogo de Mercadona podemos apreciar una amplísima variedad de todo tipo de plato preparados aptos para todo tipo de dietas.

Uno de los platos preparados más saludables de Mercadona

Por ello, Mercadona ofrece una amplia gama de productos saludables listos para cocinar en cuestión de pocos minutos. Y entre todos estos platos que destacan por sus valores saludables, destacan la lasaña de salmón y brócoli que encontramos en la cadena valenciana, un plato que destaca no solo por ser sano, sino también delicioso.

La lasaña de salmón y brócoli de Hacendado, disponible en Mercadona.

Una receta italiana que toma lo mejor de dos alimentos que se hallan presentes en las dietas de millones de personas, y que, juntas, conforman un plato de lo más llamativo con el que podremos aportar una mayor diversidad a nuestra dieta, de la mano de un producto que estará listo en cuestión de minutos.

Entre los ingredientes que conforman esta lasaña, destacan, como es lógico, el relleno de salmón y el brócoli. No obstante, a mayores, esta receta italiana de Hacendado cuenta con queso, cebolla, aceite de oliva, nata, almidón modificado, y algunos otros ingredientes coronados por un fondo de pescado y un fondo de verduras.

Un producto delicioso que estará listo en tan solo 3 o 4 minutos con un procedimiento tan sencillo como un golpe de microondas a máxima potencia, sin necesidad de utilizar el grill. Porque comer un plato tan sofisticado y saludable nunca antes había sido tan sencillo.

Un producto con el que Mercadona hace gala de una amplitud de catálogo envidiable, pero, más allá de eso, demuestra el cuidado a todos sus clientes, independientemente de cuales sean sus prioridades alimenticias. Todo ello, de la mano de una lasaña que encontraremos en bandejas de 350 gramos por un precio de 3,80 euros.