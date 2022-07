El postre de Mercadona que ha llamado la atención del mundo del fitness

Con el tiempo, cada vez se ha ido normalizando más y más no solo llevar una alimentación saludable, sino también optar por productos que nos ayuden a obtener una forma física envidiable. Algo que hasta hace no mucho no era fácil, debido a que la oferta de los supermercados en este ámbito era escasa. Algo a lo que ha puesto fin la variedad del catálogo de Mercadona.

Y es que la apuesta por la cadena valenciana por productos no solo dietéticos, sino complementarios a la actividad física. Un hecho que no ha pasado desapercibido para los amantes del mundo del fitness, que ya apuestas siempre por Mercadona como su principal fuente de recursos a la hora de obtener este tipo de alimentos.

Una oferta que conforme este tipo de productos se han ido popularizando, ha crecido exponencialmente. Y es que en los lineales de Mercadona podemos encontrarnos con todo tipo de bebidas, suplementos alimenticios o yogures enfocados a potenciar nuestro rendimiento en el ámbito físico.

El último recurso deportivo en llegar a Mercadona

Una innovación que se ha manifestado sobremanera en la última semana, en la que ha llegado a Mercadona un producto que ha captado la atención de diversos expertos del mundo del fitness. Se trata ni más ni menos que del pudding proteico de caramelo que está causando furor entre los clientes más deportistas de la cadena valenciana.

Un producto que destaca no solo por su aspecto complementario al mundo del deporte, sino también por tener un intenso sabor a caramelo que ha hecho las delicias de muchos. Entre los ingredientes que lo conforman, nos encontramos con leche desnatada, proteínas de leche, nata, almidón modificado, caramelo aromático y caramelo natural, aroma natural, además de diversos espesantes y edulcorantes.

Y los resultados de este llamativo postre quedan reflejados en sus valores nutricionales, que reflejan un aporte calórico de tan solo 92 calorías por tarrina, siendo un factor a destacar que cada tarrina cuenta con 120 gramos de contenido. Un hecho que hace destacar de forma positiva a este producto respecto a muchos otros postres que podemos encontrar en la cadena valenciana.

Además, también es remarcable la irrisoria presencia de grasas saturadas en este postre, que asciende tan solo a 1,2 gramos por cada tarrina, siendo nuevamente una cifra que se sitúa muy por debajo de lo que habitúan este tipo de productos.

Un producto sumamente llamativo que ha captado la atención no solo de los deportistas, sino también de los golosos que buscan añadir a su dieta un postre lo más saludable posible, dejando atrás otras bombas calóricas. Un postre que podemos encontrar en Mercadona en packs de cuatro tarrinas por tan solo 1,70 euros.