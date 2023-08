¿Cómo prevenir el contagio de piojos durante la vuelta al cole?

La vuelta al cole se encuentra ya a escasas semanas de ser una realidad. Un regreso a la realidad en el que no solo los peques volverán a la rutina, sino que, además, los padres también tendrán que comenzar a poner manos a la obra para poder tener a tiempo todo lo necesario para los regresos de los niños al cole.

Son muchos los aspectos a tener en cuenta en lo que respecta al retorno a las clases. Tal es así, que en muchas plataformas tienen preparado una gran variedad en el catálogo con un amplio abanico de productos para la vuelta al cole. Sin embargo, este regreso al cole puede traer consigo muchos aspectos, tanto algunos positivos, como otros no tan positivos: los piojos.

Maneras efectivas de prevenir la llegada de los piojos

Un problema que, a pesar de no ser excesivamente grave, puede provocar una gran plaga entre niños de cortas edades, debido a la facilidad de transmisión con los que estos bichitos pasan de una cabellera a otra. Basta con que un niño acuda a clase con piojos para que, en cuestión de días, casi toda la clase esté infestada por estos piojos.

No obstante, y a pesar de que parece complicado prevenir la presencia de estos molestos invitados en las cabezas de los peques, sí existen algunas alternativas que, si bien no garantizan con totalidad que no harán acto de presencia, sí dificulta su transmisión. De hecho, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, nos revela una lista de secretos pensados para evitar la transmisión de estos.

Entre los consejos elaborados por esta plataforma, se encuentran algunos obvios: evitar el contacto directo con los niños infestados parece evidente. Pero, además, recalcan la importancia de otros aspectos como evitar también compartir prendas con estos niños, ya sean gorras u horquillas, hasta otros como abrigos. También recalca la importancia de no compartir peines o cepillos que hayan estado en contacto con otros niños y, en general, evitar recostarse en los mismos lugares que ellos.

Pero además, existen otros aspectos no tan evidentes que podrían evitar su transmisión. Algunos de ellos son el hecho de limpiar con agua caliente o alcohol todos los elementos que hayan estado en contacto con pequeños con piojos, desde peines hasta prendas. Además, es recomendable que estos peques lleven a clase el pelo corto o recogido, pues esto dificulta la instauración de los piojos en sus cabelleras.

No obstante, ni siquiera la práctica de todas estas medidas garantiza que los peques estén a salvo de estos piojos. Sin embargo, tampoco hay que preocuparse, ya que hay una enorme variedad de formas de deshacernos de ellos. La lendrera es un elemento de lo más efectivo, y basta con peinar durante entre 5 y 15 minutos para eliminar las liendres. A mayores de esto, existen todo tipo de lociones infantiles cuyo objetivo es eliminar la presencia de estos piojos, por lo que, si no logramos evitar que suceda, contamos con las herramientas suficientes para solucionarlo de forma sencilla.