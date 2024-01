Al igual que los vestidos cortos son fundamentales para el verano, existen prendas que son imprescindibles en el invierno. Un claro ejemplo de esto podrían ser los abrigos o las botas. Es por ello que este abrigo de Primark ha conseguido ganarse nuestra atención esta temporada, ¡y es que es una de esas prendas que no pueden faltar en cualquier fondo de armario!

Los abrigos suelen ser prendas que no cambiamos con frecuencia debido a su coste, cuando lo hacemos, llevamos a cabo una intensa búsqueda para dar con el mejor equilibrio calidad-precio y, a poder ser, con un modelo que sea pura tendencia. Esta temporada hay que ir más allá del clásico abrigo negro, existen otros que son obligatorios en el armario de cualquier apasionada por la moda, y nos referimos ni más ni menos que al maravilloso (y versátil) abrigo largo en color beige.

Abrigo beige de Primark

Lo primero que tienes que saber es que el blanco es al día lo que el negro a la noche, es decir, sinónimo de elegancia. Siempre es uno de los tonos claves y se puede disfrutar de él durante todo el año en algunas prendas de nuestras tiendas low cost favoritas. Primark nos conoce bien, demasiado bien diríamos nosotras. Y sabe que somos fans de dos cosas: de la moda y de los productos a un precio irresistible.

El abrigo beige cruzado con borreguito de Primark. Foto: Primark

Por ello encontramos entre sus novedades el abrigo must have de la temporada. Con este elegante abrigo de Primark beige, cruzado con botones, de largo midi y un bonito cuello solapa con detalles de borreguito, tendrás solucionado el invierno. Una pieza que estamos seguras de que irá directa a tu fondo de armario y que vestirá tus looks más sofisticados en 2024.

Se aleja del resto de abrigos gracias a su original color, puesto que no suele ser habitual ver abrigos de colores tan claros en tienda, ya que, normalmente, hay más demanda de los tonos oscuros. Esto es, precisamente, el detalle que hace que se trate de una prenda diferente con la que marcaremos estilo prácticamente sin darnos cuenta.

De momento no es posible comprarlo en la página web de Primark, por lo tanto, tienes que ir a la tienda física y ahí buscas este abrigo y la talla, porque merece mucho la pena, puesto que solo cuesta 55 euros, ¡y estamos seguros de que no tardará en agotarse! Abriga un montón, y es la opción perfecta para afrontar la recta final del invierno sin perder en estilo.