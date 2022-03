Primark abrirá por fin su tienda online, ¡ya podrás planear tus mejores ‘outfits’ desde casa!

Este es uno de los titulares de Primark más esperados, son muchos los que no comprendían porqué la cadena aún no se había decidido a lanzar su propia tienda online y ¡parece que el momento ya está cerca! El sueño de poder revisar el catálogo de Primark desde casa y comprar la ropa ideal para tus mejores looks de la forma más cómoda por fin se ha cumplido.

Leer más: Los conjuntos más psicodélicos de Primark en su nueva colección de moda efecto dopamina

Otras tiendas y marcas ya han apostado por la venta online desde hace tiempo y estábamos esperando con ansia el momento en el que Primark decidiera dar el paso. Si eres de las que no podía evitar pasar las horas muertas observando el catálogo de Shein y añadiendo a tu cesta las mejores prendas, Primark será toda una adicción.

Lefties ya lo hizo en su día y son muchas las tiendas convencionales que cuentan con su propio apartado online para realizar pedidos ya sea a domicilio o para recoger en tienda. Si ya nos parecía una locura ver la cantidad de artículos que había disponibles entre las paredes del Primark de Gran Vía en Madrid, espera a ver su catálogo online.

Las compras online llegan a Primark y te contamos todos los detalles

Ya no será necesario hacer grandes colas o abrirte paso entre la multitud, basta con coger el móvil en el sofá de tu casa e ir añadiendo tranquilamente a tu carrito tus artículos favoritos. Sin embargo, no será del todo como imaginas y es que, aunque suena genial eso de poder comprar en Primark de forma online, no te evitará tener que acudir a alguna de sus tiendas puesto que solo estará disponible la opción ‘click&collect’.

Aún no podrás pedir directamente a la puerta de casa, pero si planear tus compras y acudir rápidamente a recoger tu pedido sin colas ni prisas a tu tienda más cercana. Esta opción estará disponible dentro de unos meses. Esto se debe a que será en estas fechas cuando la marca lanzará su nueva web en Reino Unido y no será hasta otoño cuando lo hará también en sus otros 13 mercados entre los que se encuentra España.

Aún tienes tiempo para ahorrar antes de que esta novedad se ponga en marcha. Seguramente te preguntarás por qué no habrá una opción de envío a domicilio, y es que los directivos de Primark aseguran que es un servicio que por el momento no les sale rentable, por lo que tendremos que conformarnos de momento con el ‘click&collect’. ¡Más de 10.000 productos a un click con disponibilidad en tiempo real!