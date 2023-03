Primark desbanca a Ikea con el mueble que se adapta a cualquier rincón de tu hogar

Si existen dos aspectos de nuestros hogares que últimamente se busque por encima del resto en el ámbito de la decoración, son, sin lugar a dudas, el minimalismo y la practicidad. Un hecho que viene dado por la necesidad de encontrar a todos los niveles el máximo grado de ergonomía en los hogares, debido a que muchos de ellos se componen por espacios pequeños.

Un hecho al que ninguna plataforma se ha mantenido ajena, ni siquiera Primark. Y es que, en los últimos tiempos, todas las plataformas han buscado las fórmulas idóneas para apostar por esta ergonomía, existiendo diversos medios para ello. Y en Primark han encontrado una opción que ha causado furor entre sus clientes.

Primark planta cara a Ikea con su mueble más versátil

No obstante, a pesar de que determinados elementos decorativos estén enfocados a explotar su utilidad y a espacios pequeños, eso no implica que tengan que dejar de lado necesariamente el aspecto estético. Así lo desea el mueble auxiliar Mickey Mouse, tal y como lo han bautizado en la cadena irlandesa debido a su particular y reconocible diseño, basado en el ratón más famoso del mundo.

El mueble auxiliar Mickey Mouse, disponible en Primark.

Se trata de un mueble auxiliar que cuenta con cuatro ruedas, con el objetivo de permitirnos trasladarlo de un lugar a otro de nuestro hogar de forma sencilla siempre que lo consideremos necesario. Más allá de eso, cuenta con dos estantes de cristal en su zona media y baja, sobre los cuales podremos colocar todos aquellos elementos que queremos que conformen este estante, ya sea ropa, elementos decorativos…

Sin embargo, es un elemento decorativo que no destaca únicamente por su diseño, sino también por la calidad de los materiales que lo compone. Y es que este mueble está conformado por una serie de barras de acero inoxidable, que conforman en sus dos laterales la característica figura de Mickey Mouse, que sirve para dar nombre al producto.

Un producto con el que desde Primark han demostrado que tienen las herramientas para hacer frentes a otras plataformas decorativas mucho más grandes, como es el caso de Ikea, de la mano de productos innovadores que, además de salvarnos de más de un apuro, también jugarán un papel muy importante en la decoración de nuestra casa. Un elemento que podréis encontrar en vuestra plataforma de Primark más cercana por un precio de tan solo 60 euros.