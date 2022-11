Mariah Carey inaugura noviembre y Primark ya vende pijamas de Navidad para toda la familia

Ya ha pasado Halloween y Mariah Carey está de vuelta otra vez, con lo de los últimos 20 años, su «All I Want for Christmas» eterno y apabullante. La cantante norteamericana lo ha vuelto a hacer y se ha encargado de inaugurar su particular cuenta atrás con un pequeño vídeo en las redes sociales en la que pasa de ser bruja a la adorable elfo de cada año.

Con ello algunas tiendas y grandes establecimientos comienzan a ejecutar la campaña navideña. En la gran mayoría de ocasiones ambas festividades coinciden en muchos estantes, si bien los disfraces son más comunes para el día de los muertos, mientras que en diciembre y enero con el frío apetece más un jersey, pijama o una prenda de abrigo que haga la estancia en casa más acogedora.

Primark es una de esas marcas que aprovecha la ocasión ha preparado pijamas para toda la familia en estas fiestas navideñas. Un sinfín de opciones, desde renos hasta la famosa galleta de jengibre y no solo eso, si no que podrás también ponerte en conjunto con tu amigo peludo.

Pijama cuadros escoceses

Cuentan con un diseño donde predomina el color rojizo con rallas en color azul y detalles en blanco. Tienen un cuello en V que crea una solapa y le da un estilo único a modo camisero. El pijama cuenta con dos piezas: un pantalón largo con dobladillo en la parte baja y una camisa de manga larga con detalle en los puños. El precio para los adultos es de 15 euros, mientras que para los niños de 9 euros.

Pijama renos

Está compuesto por dos piezas, camiseta y pantalón, confeccionados en un cómodo y agradable tejido de algodón 100%. Disponible para todos los miembros de la familia lo que hace de él una prenda divertida para compartir con los tuyos. ¡Lo mejor de todo es que también está disponible para las mascotas por 7 euros!

Pijama galleta de jengibre

De tejido minky, compuesto por una camisa de manga larga verde con tejido minky estampado con hombres de jengibre, árboles de navidad y bastones de caramelo. Además, puedes acompañarlo con un snuggie rojo, para adultos por 17 euros y para niños por 14 euros. La opción más cálida que os aportará ese calor extra necesario para las noches más frías de invierno.