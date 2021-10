Primark tiene un pantalón ancho que no necesitas probarte porque te va a sentar bien

Seas más corpulenta o más delgada, te sentará bien. Llegan los pantalones ideales. Como aquél que buscaba el elixir en la fuente de la juventud, han llegado los pantalones que agradan a todo el mundo.

Por tan solo 22 irrisorios euros te encajarán como anillo al dedo. Son perfectos.

Los probadores de Primark están vacíos. Pero no porque no haya gente en las tiendas, sino porque la ropa es tan buena que no hace falta ni que los clientes se la prueben.

El mejor ejemplo son estos pantalones de mujer, abombados, de color beige y con un diseño de pinzas de la colección ‘Edit’.

Unos pantalones que, por cierto, combinan con todo. El beige es sabido que es un color que tanto te puede enganchar con una combinación clara como con una oscura, pero es que estos -además- está probado que te van a funcionar con todo lo que te pongas. Influencers como Nathalie Vandenberg ya los lucen por sus redes sociales… ¡Qué pintón!

Primark, a tope

La pandemia parece que ya es pasado para las tiendas de ropa. Aunque en muchos países aún se tenga que circular con las mascarillas quirúrgicas o de tela por las inmediaciones del local, algunas marcas como Primark ya han recuperado su normal funcionamiento pre-pandemia.

Poco a poco se van recuperando las marcas más afectadas y aunque muchas tuvieron que cerrar algunas de sus delegaciones y tuvieron pérdidas millonarias, las perspectivas para el año 2022 no pueden ser mejores.

Todos empezamos a ver la luz al final del túnel y es una gran noticia a celebrar que empresas como Primark u otras grandes firmas de renombre recuperen el aforo al completo en sus centros y puedan empezar a ver ya sus cuentas con varios ceros al final.