Es habitual por estas fechas que empiecen a proliferar esos shorts vaqueros ajustados y muy, muy cortos. Una prenda que nunca pasa de moda y que vuelve cada año, a pesar de que sí son muy frescos, pero no otorgan precisamente comodidad.

Leer más: Este champú que reduce la pérdida de cabello es la nueva sensación en Amazon

Un problema al que Primark acaba de poner solución. Lo ha hecho sumando a su catálogo el nuevo pantalón corto ancho de talle alto con bajos sin rematar. Unas bermudas vaqueras que otorgan frescura y comodidad, y que están causando sensación entre muchas ‘influencers’, tal y como se puede ver en las publicaciones que acompañan estas líneas.

Pantalón corto ancho de talle alto con bajos sin rematar de Primark

Llegó la hora de renovar tu armario

Con la subida de temperaturas generalizada en España y el verano asomando a la vuelta de la esquina, es el momento de hacer el cambio de armario, recuperando esas prendas orientadas a la época estival. Y después de que el verano pasado estuviera marcado por la pandemia del coronavirus, es posible que no hicieras la típica renovación de cada año.

Por eso este es un momento perfecto para sustituir esas piezas que ya pasan de moda y completar tu colección de piezas con la mencionada prenda de Primark.

Con las bermudas de Primark irás fresca y cómoda

Estas nuevas bermudas vaqueras de Primark cuentan con una longitud perfecta en la pernera. Acaba justo encima de las rodillas. Y ello hace que las piernas parezcan más largas. Y ello, sumado a su corte alto, otorga la sensación de ser más alta y estar más delgada. El efecto estilizado es inmediato.

Estos shorts los encontrarás en Primark por solo 15 euros y es combinable con cualquier look, ya sea con una camiseta de algodón o una camisa elegante, bolsos de todo tipo y estilo y calzado deportivo o formal. Es imposible no acertar. Y buena prueba de ello son las combinaciones que lucen las ‘it girls’ como Jennifer Muchelas o Jismely Polanco en sus post de Instagram.