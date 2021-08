Primark versiona la botas de Prada de más éxito y las convierte en ‘low cost’: tendencia para otoño

Pronto entraremos en la recta final del verano. Y a pesar de que queda más de medio agosto y parte de septiembre, algunas marcas de moda empiezan a cambiar su catálogo, sustituyendo las prendas enfocadas a la época estival para empezar a llenar los estantes con las tendencias que se llevarán en otoño. Y una de ellas la encontramos en Prada.

La firma de moda de alta costura tiene en su catálogo unas botas ideales para la época otoñal. Se trata de los ‘Botines de piel cepillada Monolith’. No es una pieza nueva, pero sí es de esas que no hay año en el que pasen de moda y no sean tendencia.

Además, son una de las prendas icónicas de la marca. Tal y como define el fabricante, “la reinterpretación de la piel cepillada da un resultado híbrido que refleja la dualidad de la marca”.

‘Botines de piel cepillada Monolith’ de Prada

Así son las ‘Botas de piel cepillada Monolith’ de Prada

Estas botas son de color negro y se caracterizan por la inserción elástica en los empeines. Está forradas con piel y cuentan con una caña de 12 cm. Ello, sumado a la suela de goma de 5,5 cm, consiguen que parezcas más alta.

Asimismo, estas botas de Prada cuentan con una plantilla confeccionada en piel, lo que asegura una alta comodidad para quien las lleva.

No obstante, su precio puede que no te guste tanto. Cuestan 850 euros, tal y como se puede comprobar en su página web. Pero atención, porque no hace falta que te dejes ese dineral para lucir el estilo de los ‘Botines de piel cepillada Monolith’.

Primark se inspira en las botas icónicas de Prada

Esto es gracias a Primark. La cadena irlandesa de moda ‘low cost’ tiene en su catálogo unos botines inspirados en los de Prada con algunos detalles que los convierten en una de las piezas más atractivas de la marca.

Botines de agua Chelsea negros con suela gruesa de Primark

Los botines de Primark también cuentan con los detalles elásticos en los empeines. Y también cuentan con una suela a destacar, aunque algo más comedida que las de Prada. Además, también montan una tira en la parte trasera para facilitar el trabajo a la hora de ponerlas.

En cuanto a sus diferencias, la más destacada es que las botas de Primark son acharoladas, mientras que solo te costarán 11 euros.