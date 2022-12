Estos son los mejores productos para el cuidado de los anfibios y reptiles

A la hora de escribir acerca de productos para mascotas, los anfibios y los reptiles tienen menos exposición que las mascotas domésticas más tradicionales, como los gatos y los perros. Sin embargo, después de los peces, anfibios y reptiles son los animales más interesantes para tener como mascotas.

Entre sus ventajas destacan que no hay que pasearlos, en general son más limpios que otras mascotas tradicionales y menos ruidosos. Como bonus, no hay que pasearlos. No obstante, son animales de sangre fría. Por tanto, necesitan cuidados extra relacionados con su entorno, los parámetros que le rodean como la humedad, temperatura y radiación, a diferencia de las otras mascotas en las que estos parámetros no necesitamos controlarlos.

Por eso, hay que tener un cuidado extra a la hora de decidirnos por elementos como un terrario o una zona donde guardarlos. Unido a esto, la mayoría de los reptiles son animales nocturnos, por lo que no necesitan tanta exposición a la luz a la vez que tienen que mantenerse a una temperatura ambiente.

Como ves, cuidar de un anfibio o un reptil no es tan fácil como parece. No obstante, si estás decidido a contar con una mascota de esta especie en tu casa, te recomendamos que tomes nota de los productos que te seleccionamos a continuación.

El más vendido

La lámpara para terrario de tortugas es capaz de irradiar calor y crear la condición de calor natural. Produce calor en lugar de luz, lo que la hace ideal para el día y la noche por igual. Pensada para reptiles, pollos, gatos, perros, cría, plantas, etc. 100w, 220-240 voltios, enchufes E27 estándar adoptados, es ampliamente utilizada. LEDGLE Bombilla de Calor Infrarroja de Cerámica con Emisor de Calor Compacto Bombilla de Lámpara con Bombilla de Plástico E27, Negro (100W) Precio de compra: 13,99 € Ranking: 1 Premio: Calor Puntuación: 99

El favorito

La bombilla de bajo consumo de Exo Terra es ideal para todo reptil cuyo hábitat natural sea el desierto. Destaca por su alta producción de UVB, elevada conversión de D3. Es efectiva hasta 50 cm (20″). Suministra los rayos UVB necesarios para el metabolismo óptimo del calcio. EXO TERRA Bombilla Bajo Consumo UVB 150 Compacto Repti, 25 W (10.0), 1 Unidad (Paquete de 1) Precio de compra: 28,11 € Ranking: 2 Premio: Efectividad Puntuación: 96

El más económico

Bloque de calcio para tortugas de DAJANA. Contenido: 45 g. Para reptiles y tortugas. Los bloques de calcio de DAJANA acondicionan el agua y aportan los nutrientes que necesita tu mascota. Dajana DJ10 Bloque de Calcio para Tortugas Precio de compra: 2,22 € Ranking: 3 Premio: Nutritivo Puntuación: 93

El más controlado

El termómetro e higrómetro de Trixie controla la humedad entre los -25 °C hasta 55 °C (-13 °F hasta 131 °F) y hasta un 100 % humedad. Fácil de montar por la cinta adhesiva en la parte trasera. TRIXIE Termómetro/Higrómetro, Analógico para Reptiles Precio de compra: 8,99 € Ranking: 4 Premio: Montaje Puntuación: 90

Esta selección de productos muestran una pequeña variedad de cuidado para anfibios y reptiles. Si eres de los que tienen estas mascotas en casa, te recomendamos tomar buena nota de los productos seleccionados en esta pieza. Como ya hemos visto, cada uno de estos productos tienen una serie de características que los convierten en imprescindibles para todos aquellos que tengan un anfibio o reptil en casa.