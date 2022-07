Necesitas muy pocos productos de maquillaje según las parisinas

El estilo de las francesas es muy famoso pero concretamente el de las mujeres parisinas es el más top o al menos el más famoso. Esta vez de la mano de Jeanne Damas una de las parisinas con más estilo hemos fichado todo lo necesario para el maquillaje perfecto de este verano.

Leer más: El fotoprotector de Isdin con el que no usaras maquillaje en verano

En su cuenta de Instagram en un video junto a su hermana nos ha mostrado todo lo que necesitamos para maquillarnos en la temporada estival. Como te adelantábamos en el titular necesitas muy pocos productos para lograr un maquillaje igual de impresionante que el de la influencer.

El primer paso son las cejas en este caso las rellena pero si tu tienes unas cejas perfectas con peinarlas valdría. Luego aplica un corrector un paso que es absolutamente esencial en el maquillaje de la mayor parte de las mujeres a excepción de esas elegidas por los dioses que siempre lucen como si hubieran dormido 12 horas. Para el resto de las mortales el corrector es esencial.

Una buena opción en cuanto a corrector es Double Wear Corrector De Larga Duración SPF10 de Estée Lauder. Tiene una duración de 15 horas con una sensación es agradable y no reseca. Tiene una fórmula ligera y cremosa que deja la piel impecable durante todo el día. Es resistente a las transferencias, no cambia de tono y ofrece una cobertura media graduable que no se desplaza ni desvanece, con un acabado luminoso. Ahora tiene un 40% de descuento y se quedaría en 19.45 euros.

Para el maquillaje del rostro, elige una paleta de maquillaje multifunción con coloretes e iluminadores como Tortoise de Rouje, una buena opción ya que tenemos varios tonos en un mismo producto. Mezcla en los párpados tonos champán y dorados y el tono bronce que es más oscuro sobre los párpados. Y de la misma manera en el momento que es el turno de las mejillas realiza una mezcla de colores. Este producto tiene un precio de 55 euros.

Y el punto final y que personalmente más adoro de este maquillaje son los polvos bronceadores y una opción increíble son los polvos bronceadores de Guerlain. Unos polvos ligeros que ofrecen un aspecto saludable, combinando los tonos dorados con un cóctel vitamínico de tonos rosados y anaranjados. Su fórmula incluye activos que revitalizan tu piel y la protege de los radicales libres y de la contaminación. Su precio en Primor es de 29.90 euros.

Leer más: El maquillaje de novia de Marta Lozano que querrán todas las novias

El maquillaje más top del verano en muy pocos pasos.