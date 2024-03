Soy nutricionista y estos son los productos de Mercadona que te ayudarán a comer sano y rico

Entre el mundo de las dietas existe una falsa idea de que comer saludable es más caro de lo habitual. Para desmentirlo, solo hay que echar un vistazo entre las opiniones de distintos nutricionistas, quienes recomiendan productos de Mercadona para incluirnos en tus comidas del día a día.

Tal vez llevas mucho tiempo consumiendo productos muy saludables sin saberlo, así que en este artículo te traemos una lista de productos del supermercado español, a precios populares, que te harán alimentarte mucho mejor a partir de ahora. Belén Serena, nutricionista y usuaria de TikTok con más de 35.000 seguidores, recomienda que añadas los siguientes alimentos en tu cesta de la compra en Mercadona.

Migas de Coliflor con Perejil

Precio: 1,70 euros

Comenzamos la lista con un producto de Mercadona que podemos encontrar en la sección de congelados. Muchas personas creen que los productos congelados son menos sanos que los frescos y esto no es del todo así. Muchas veces, congelar los alimentos ayuda a que mantengan sus propiedades.

En el caso de las migas de coliflor, puede ser una extraordinaria opción rápida para comer sano. Se hacen muy fácilmente en la sartén y no te sentirás mal después de consumirlas. Son ideales para acompañarlas con pollo o pescado, dotando a tu almuerzo un plus de vitamina.

Aunque es un ultraprocesado, los ingredientes son fieles a lo que ofrece, sin añadir aditivos prohibidos. Contiene: coliflor en grano, aceite de girasol, condimento preparado (cebolla, sal y ajo) y perejil picado. Ideal para dos porciones.

Chocolate Negro 85%

Precio: 1,05 euros

Otra idea dentro del mundo de la alimentación es que el chocolate no es un producto saludable. Evidentemente, no es algo de lo que debamos abusar, pero si es puro (o cuanto mayor porcentaje tenga) mejor. En este caso, Mercadona tiene una tableta de chocolate negro 85% puro. Ideal para darnos un capricho de vez en cuando, aunque no apto para todos los paladares.

Si el chocolate, mezclado con leche y otros ingredientes, es todo un éxito, se debe a que no a todos gusta el sabor potente y amargo del cacao puro. Pero nutricionalmente hablando, el chocolate es más sano cuanto más puro sea. Si buscas hacer una receta, no dudes en escoger esta opción por delante de otras.

Pimentón de la Vera

Precio: 1,75 euros

Seguimos con un condimento de primerísimas calidades como es el pimentón de la Vera, denominado así por su denominación de origen. De la marca Hacendado existe uno a buen precio que es ideal para darle un puntito diferente a nuestras comidas.

Si también añades a la cesta de la compra las migas de coliflor congeladas, añadir un poquito de pimentón da un plus en sabor increíble. Ideal para otro tipo de guisos y mucho más sano que otras opciones que incluyen aditivos y azúcares.

Queso Fresco de Cabra

Precio: 2,67 euros

El queso siempre es una alimento que triunfa. El queso fresco es una opción muy sana para comerlo, además de ser ideal para ensaladas. Este producto de Mercadona tiene la peculiaridad de que es de cabra, lo que le da un sabor más intenso y especial. Por su precio y componentes, es una opción saludable que debes añadir a tu dieta del día a día.

En formato de tarrina, viene unos 250 gramos, ideal para comerlo en dos o tres veces, dependiendo de la cantidad. Sus componentes son leche de cabra, sal, endurecedor y cuajo. Menos ingredientes en comparación a otros que podemos encontrar en el mercado a un precio superior.

Pack de verduras

Precio: 1,79 euros

Continuamos la lista de productos de Mercadona a tener en cuenta para añadir a tu dieta y recomendados por nutricionista con el pack de verduras, ideal para hacer caldos y purés. Incluye puerro, zanahorias, nabo, apio y repollo. Esta opción es ideal por precio y calidad, así como cantidad.

Si estás pensando en hacer un buen cocido, este pack es ideal para formar el caldo. Esta opción es mucho más sana que optar por comprar caldos ultraprocesados o pastillas de verdura, que contienen un alto componente de sal para dar un sabor tan concretado. En definitiva, es versátil, fácil y barato, teniendo en cuenta su precio no superior a dos euros.

Salteado de setas

Precio: 1,65 euros

Terminamos esta lista de productos de Mercadona recomendados por nutricionista con la bolsa de salteado de setas congelada. Aunque es un producto procesado, es una excelente opción para añadirla a nuestra dieta semanal. Cuenta con un plus y es la facilidad a la hora de elaborar un rico plato.

Las setas frescas son algo tediosas, ya que hay que lavarlas y córtalas. En este caso, ya vienen preparadas y solo será necesario freírlas con un poquito de aceite de oliva. En menos de 10 minutos, tendrás unas setas salteadas para darle un toque diferente a los platos del día a día.

Entre los ingredientes hay diferentes tipos de setas y nada más, lo que lo hace un congelado ideal. A la hora de freírlo suelta un poco de agua, provocando que salte un poco, pero esto no perjudica al gran sabor y calidad que tiene. Con 100 gramos, hay para dos raciones completas.

Ahora que ya conoces algunos productos de tu supermercado de confianza para añadir a tu próxima cesta de la compra, podrás comenzar una vida comiendo más sana sin gastarte una fortuna.