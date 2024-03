Para muchos, el Día del Padre es uno de los días más especiales del año. Junto al Día de la Madre, es la fecha de ideal para demostrar agradecimiento a nuestro progenitor por lo que hace día tras día por nosotros. Y muchos aprovechan este momento para hacerle un regalo original que le guste y le sorprenda a partes iguales.

No obstante, ya hemos visto todo tipo de regalos tecnológicos, regalos clásicos, regalos para el hogar… Y muchas veces no se tiene en cuenta que los padres también tienen derecho a tener aficiones ‘frikis’, sin ser esto ni mucho menos algo despectivo. Y si tu padre es uno de esos, hoy te traemos una lista de regalos de Amazon que no pueden faltar en tu lista de deseos.

El regalo ideal para los padres que se criaron en las recreativas

Todos aquellos que crecieron durante la década de los 80, lo hicieron de la mano de los clásicos salones recreativos. Y todos aquellos que crecieron en esta época y sienten nostalgia de aquello, pueden encontrar en Amazon la consola mini arcade recreativa de ITAL, de la mano de la cual podrán volver a revivir algunos de los juegos de su infancia o su adolescencia.

La consola mini arcade recreativa de ITAL. Foto: Amazon.

Un dispositivo que cuenta con un total de 250 juegos, y que más allá de la nostalgia, es un complemento que apuesta por una enorme comodidad, ya que es perfecta para llevarla a cualquier lugar con nosotros, gracias a su diseño compacto. Y es que de la mano de su pantalla de 2,5 pulgadas retroiluminada, todos aquellos que crecieron en esta época podrán volver a disfrutar de estos juegos, gracias a Amazon, por un precio de 24,90 euros.

La iluminación perfecta para los amantes de Star Wars

En el ámbito de lo decorativo, también podemos encontrarnos con algunos regalos ‘frikis’. Y si tu padre es fan de Star Wars, una de las sagas más conocidas del mundo, la lámpara de noche 3D LED es una opción perfecta, ya que te permitirá iluminar tu habitación o cualquier estancia de tu casa de una forma muy elegante.

La lámpara LED 3D de Star Wars. Foto: Amazon.

Pero es que es mucho más que una simple lámpara. Cuenta con tres figuras distintas, entre las que se encuentran R2-D2, la estrella de la muerte y el halcón milenario. Todo ello, de la mano de una original forma 3D que cambia la forma de iluminar un cuarto. Y por si esto no fuera suficiente, cuenta con un total de 16 colores, entre los que nuestro padre podrá variar a su gusto. Y su precio en Amazon es de tan solo 16,99 euros.

El regalo perfecto para los amantes de la cocina

Otra de las aficiones de nuestro padre puede ser la cocina. Y si es el caso del tuyo, sin lugar a dudas el delantal de Dragon Ball se SD Toys será el complemento favorito de nuestro progenitor a la hora de ponerse frente a los fogones. Además, es la ocasión perfecta para hacer un homenaje a Akira Toriyama, creador de esta serie, recientemente fallecido.

El delantal de Dragon Ball. Foto: Amazon.

Un delantal elaborado en su totalidad a base de poliéster, con el característico color naranja de los protagonistas, y junto al logo de la serie. Un regalo sencillo y habitual en este tipo de fechas, pero que apuesta por la originalidad de la mano de un diseño pocas veces visto. Y su precio en Amazon es de solo 8,80 euros.

El complemento idóneo para los fans de las películas de Marvel

Del mismo modo que ocurre con Star Wars, las de Marvel son algunas de las películas que más fans mueven en todo el mundo. Y si eres fan de todos los personajes, pero especialmente del dios del trueno, el abrebotellas del martillo de Thor será un regalo completamente original para disfrutar aún más de una cerveza fresca en casa.

El abrebotellas del martillo de Thor. Foto: Amazon.

Elaborado en su totalidad a base de un material de ABS y metal, se trata de un regalo que permanecerá años en casa, gracias a su durabilidad. Y es que no todo el mundo puede decir que abre sus cervezas con la ayuda del Mjolnir. Algo que tu padre si podrá decir, gracias a Amazon, y por tan solo 13,99 euros.

El regalo perfecto para los amantes de los videojuegos

Volviendo al ámbito de los videojuegos, muchos de esos padres que se criaron en los salones recreativos ahora se han pasado a las consolas. Y si tu padre cuenta con una amplia colección de videojuegos, el soporte de videojuegos con forma de mando será el regalo perfecto para que tu padre guarde su colección con un toque de originalidad sin precedentes.

El soporte de videojuegos con forma de mando. Foto: Amazon.

Un regalo resistente, gracias al material de metal que lo compone, que le brinda una enorme durabilidad con el paso del tiempo, pero también muy práctico a la hora de organizar nuestros videojuegos y evitar que se caigan. Otro de estos regalos ‘frikis’, que puedes encontrar en Amazon por solo 20,90 euros.