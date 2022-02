Los relojes de mujer de Parfois que podrían parecer de marcas de lujo

El mundo de los complementos en moda puede abrir un amplio abanico de posibilidades. Siempre es recomendable contar con accesorios de todo tipo para poder combinar con estilos diferentes. Desde bolsos hasta joyas, relojes o calzado que pueden llegar a marca la línea de tu outfit más allá de la ropa.

Cuando hablamos de precios, el rango puede ser realmente amplio. Podemos encontrar accesorios dentro de todas las escalas de precios posibles. Si hay algo claro, es que no es necesario gastar grandes sumas de dinero para tener los complementos ideales a tu alcance y esto es algo que hemos comprobado con diferentes cadenas como Parfois.

Focalizando un poco más, cuando hablamos de relojes hablamos de calidad. Un pequeño detalle que nunca pasa desapercibido y que puede dar un toque muy elegante a nuestro outfit. Si es cierto que por lo general no suelen ser nada baratos si nos vamos a marcas conocidas, pero gracias a Parfois tienes una selección de relojes para mujer que no tienen nada que envidiar a las grandes marcas y que serán el toque ideal para tu look.

Reloj de acero con esfera de flores

No es necesario gastar demasiado dinero para apostar por la calidad en los materiales y diseño de un reloj, y este reloj de acero con esfera de flores es un ejemplo de ello. Se trata de un reloj con la esfera de vidrio cristalino confeccionado con acero inoxidable, un material muy resistente que conservará su brillo con el paso del tiempo.

Uno de los detalles más llamativos son los motivos florales en el interior de la esfera que le dan ese toque juvenil y primaveral tan especial. Está disponible en color plata y viene en una bonita caja perfecta tanto para guardarlo y mantenerlo, como para regalar. Podrás obtenerlo en cualquier tienda de Parfois por 27,99€.

Reloj con correa de silicona

Uno de los materiales que más se está utilizando en los últimos años para las correas de los relojes es la silicona. Un material que puede ser muy colorido, cómodo de llevar y, además, bastante resistente y con un buen tacto. Este reloj con correa de silicona está disponible en verde militar con la caja dorada y en negro con la caja plateada para que escojas el que más vaya con tu estilo.

El vidrio es 100% cristalino y la tapa está hecha con acero inoxidable para que puedas disfrutar de un reloj bonito y resistente por muchos años. Está disponible, como hemos señalado, tanto en verde como en negro y podrás obtenerlo en cualquier tienda física de Parfois o también en su página web por tan solo 29,99€.

Reloj de acero con correa de malla metálica

Una de las correas más versátiles para todo tipo de estilos, pero con un toque elegante, son las correas de malla. Este estilo de reloj se lleva mucho en los últimos años y es muy cómodo y combinable. En este caso podemos optar por un reloj en oro rosa muy fino y femenino o por un reloj plateado con detalles dorados. Puedes elegir el que mejor vaya con tu estilo, ambos muy finos y elegantes.

La esfera es de vidrio cristalino, mientras que la parte de la caja está hecha con zinc y aluminio. Por otro lado, tanto la correa como la tapa son de acero inoxidable para que tu reloj se mantenga bonito y reluciente por mucho tiempo. Podrás conseguirlo en ambos colores en cualquier tienda de Parfois por 29,99€.

Reloj digital con correa de acero

Este es uno de los relojes que quizás más nos han llamado la atención. Su estilo no es muy común, puede parecer un reloj tradicional de esfera redonda, pero, sin embargo, se trata de un reloj digital. La correa es plateada y dorada de eslabones y la caja es de color oro. La esfera es de vidrio cristalino, pero, a diferencia del resto, no contiene un reloj tradicional.

En su interior podemos ver en números bastante grandes y visibles un reloj digital diferente y muy elegante. El brazalete y la tapa están hechos de acero inoxidable por lo que estamos ante un reloj elegante, diferente y muy resistente. Podrás conseguirlo en cualquier tienda física u online de Parfois por tan solo 32,99€.

Reloj con pulsera grabada

Para los más clásicos, hay una opción muy fina, elegante y tradicional. Se trata de un reloj con una fina correa de tela muy bonito y formal. Consta de una correa confeccionada con poliuretano, un material resistente y duradero para evitar que se estropee con el paso del tiempo. La caja es de color dorado mientras que la esfera es negra con detalles dorados en su interior.

Está disponible en dos colores para que puedas escoger el que más vaya con tu estilo. Para los más conservadores está la opción de correa negra con detalles dorados y también puedes escoger la correa naranja con caja dorada e interior plateado. Está disponible en ambos colores en cualquier tienda de Parfois por 25,99€.