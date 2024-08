Atención: urge retirada de este producto de Ikea por riesgo de incendio

Ikea es popular en todos los rincones del mundo por, desde hace muchos años, ser una de las grandes referencias dentro del ámbito de la decoración. Sin embargo, con el paso de los años, la cadena sueca ha ido diversificando su catálogo de tal forma que, actualmente, es posible incluso toparnos con productos tecnológicos en la web de Ikea.

Sin embargo, ha sido precisamente uno de estos productos tecnológicos los que está causando auténticos estragos con los clientes que lo han comprado. De hecho, la propia plataforma no solo lo ha retirado del mercado, sino que, además, recomienda a todos los clientes deshacerse del producto en cuestión.

El cargador defectuoso que Ikea retira del mercado

Estamos hablando ni más ni menos que del cargador portátil VARMFRONT, un cargador que cuenta con dos modelos, uno con una batería de 10.400 mAh y otro de 5.200 mAh, y que está causando graves problemas. Y es que la plataforma ha emitido un comunicado en el que informa a los clientes de que dicho producto presenta un alto riesgo de incendio debido a un error en su fabricación. Un error que, sin embargo, no afecta a todas las unidades lanzadas al mercado.

Las unidades afectadas son aquellos modelos E2038, y más concretamente, los que cuentan con un número de lote de protección 2313, 2316, 2318 y 2319 en lo que respecta al modelo de 10.400 mAh. Por otro lado, en lo que respecta al modelo de 5.200 mAh, el modelo afectado es el E2037, mientras que el número de lote de producción engloba al 2318, 2319 y 2322.

Por otra parte, Ikea no solo lo ha retirado del mercado, sino que también ha instado a los clientes a dejar de utilizarlo con efecto inmediato. Pero esto no es todo, ya que la cadena sueca ha informado también de la posibilidad de contactar con el servicio técnico de Ikea si has sido afectado por la compra de uno de estos cargadores, para solicitar una sustitución o un reembolso íntegro del dinero invertido.

Tal y como informa Ikea en el propio comunicado, los usuarios tendrán la posibilidad de llevar a cabo la devolución en la plataforma más cercana, para lo cual ni siquiera será necesario llevar un ticket de compra, bastará con llevar el cargador afectado, y será la propia plataforma la que proceda al reembolso o a la sustitución, siendo esta una decisión que queda a merced de lo que decida el propio cliente.