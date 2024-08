La revolución llega a Mercadona: una bebida que desafía todos los límites

Dentro de todos los consejos que expertos de diversos ámbitos aplican a la época veraniega, la hidratación es uno de los más importantes. No solo porque es el mecanismo ideal para combatir los efectos de las altas temperaturas, sino porque un cuerpo hidratado es un cuerpo saludable. Algo de lo que son perfectamente conscientes en cadenas como Mercadona.

Tal es así, que la cadena valenciana cuenta con un amplio abanico de bebidas para que sus clientes puedan hidratarse a la par que disfrutan de un sabor refrescante pero diferente. En Mercadona ya no abogan únicamente por los refrescos azucarados y con gas, sobre los cuales ya han quedado en evidencia sus nocivos efectos para la salud. Y alternativas como la que veremos hoy, son la prueba de ello.

La bebida de Mercadona que se ha convertido en la más vendida este verano

Desde hace ya un tiempo, Mercadona viene innovando en el ámbito de las bebidas. Su búsqueda de una bebida con sabor pero sin efectos nocivos para la salud ha sido incansable. Y ahora parece que, de una vez por todas, han dado en la tecla. Y parecen haberlo hecho de la mano de la limonada de frambuesa de Hacendado que ya arrasa entre sus clientes.

La limonada de frambuesa de Hacendado, disponible en Mercadona.

Un producto que podemos encontrar en los lineales de la cadena valenciana en botellas de un litro y medio, convirtiéndose así en el complemento ideal para esas calurosas tardes de verano. Y es sumamente saludable ya desde el momento en el que comprobamos los ingredientes que la componen, teniendo en cuenta que se trata de un zumo de frutas elaborado a partir de concentrado, a partir de un 11% de zumo de frambuesa.

Cuenta, eso sí, con la presencia de azúcares y edulcorantes, lo cual, sin embargo, no se refleja en sus valores nutricionales ni en su aporte calórico. Y es que por cada 100 mililitros de esta bebida, el aporte calórico no supera las 18 calorías, motivo que convierte esta bebida en uno de los preferidos de todos aquellos clientes de Mercadona que no quieren saltarse la dieta.

Además, el hecho de que sea una bebida sin gas, lo hace apto para todos los públicos, ya que es sabido por todos que este tipo de bebidas son perjudiciales para el sistema cardiovascular. Y esta ha sido la receta por la que ha apostado Mercadona para dar vida a la bebida del verano, la cual podremos encontrar en los lineales de la cadena valenciana más cercana, por un precio de tan solo 1,10 euros.