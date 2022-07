Los salones clásicos de Massimo Dutti rebajados de 89€ a 29€

Las rebajas aún no han llegado a su fin y aún podemos conseguir muy buenos chollos a un muy buen precio. Y ahora hemos encontrado los súper famosos salones negros clásicos desmontables convertibles 2 por 1 de Massimo Dutti han logrado llegar hasta hoy para que les aplicasen un descuento aún mayor.

Sabemos que ahora mismo no es el calzado con el que vas a salir a la calle pero lo que son realmente es una inversión a futuro. Estos salones negros de Massimo Dutti son súper clásicos, de tacón y lo mejor es que son el comodín para un look sofisticado en cuanto bajan las temperaturas. Son perfectos para la oficina y son el tipo de calzado atemporal del que no te cansarás en años.

Estos zapatos quedan increíble con cualquier tipo de vestido, traje, falda o pantalón, y con todos los colores y estilos y además son tan versátiles por lo que no tendrás que complicarte mucho la vida para conjuntarlo. Antes de las rebajas costaban 89,95 euros y ahora 29,95 euros.

Estos zapatos de tacón de Massimo Dutti están confeccionados en piel ovina, tienen una correa de tobillo extraíble, planta de piel ovina y están hechos en España. Tienen un tacón de 9 cm lo que le hace súper comodo para ir a la oficina o para el día a día, el tacón ideal para las que no somos muy de tacones.

También incluye plantilla STARFIT que proporciona gran durabilidad, confort, absorción de impacto, antibacteriana, transpirabilidad y conservación de propiedades al conformar. Ya se han agotado la talla 35 y 42 pero las demás aún están disponibles aunque seguramente vuelen al igual que estás dos tallas.

Lo mejor de estos zapatos de Massimo Dutti además de su precio es que son unos salones negros clásicos pero con un detalle muy especial, y es que se pueden desmontar, para llevarlos de dos maneras. Por lo que tienes un dos en uno.