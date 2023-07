¡No dejan de venderse! Las sandalias romanas de PRIMARK que no te quitarás en todo el verano

Si hay un calzado que ha conseguido convertirse en el protagonista de la temporada de primavera-verano, esas son las sandalias. Una propuesta de lo más cómoda y versátil que te podrás poner con todos tus looks y que además te ayudarán a mantener tus pies siempre fresquitos. Es por ello que siempre son un éxito asegurado, y estamos seguros de que esta propuesta de Primark no tardará en agotarse.

Siempre recomendamos contar con la suficiente variedad en nuestro fondo de armario, y es que es un punto clave para poder contar siempre con todo tipo de opciones, tanto esas más destinadas a un uso diario o desenfadado, como otras más pensadas para fiestas, eventos u ocasiones más especiales, ¡no debes descuidar ninguna sección!

Las sandalias romanas de Primark que necesitas añadir a tu colección esta temporada

Es cierto que las sandalias son indiscutiblemente el calzado más demandado tanto en primavera como en verano, aunque las alpargatas hayan conseguido ganarle algo de terreno durante este año. Sin embargo, existen varios tipos de sandalias, desde las planas para tus looks más sencillos hasta las de cuña o tacón para todo tipo de conjuntos. ¡Estas son de las más uso vas a darle!

Las sandalias romanas de Primark. Foto: Primark

Se trata de un calzado bastante sencillo, pero una apuesta segura si buscas algo cómodo y combinable que puedas ponerte con todo tipo de looks, desde aquellos más desenfadados a otros más elegantes. Es por ello que no dejan de venderse esta temporada, y es que estamos seguros de que no tardarán demasiado en agotar existencias.

Se trata de unas bonitas sandalias de suela plana al estilo romano. Cuentan con un original cierre de tiras atadas alrededor del tobillo, el cual ofrece un agarre firme y cómodo para tu día a día. Todo su diseño es de tiras finas, pero en la zona del talón cuenta con una tira más gruesa para asegurarte una mayor firmeza.

La zona de la punta tiene una forma cuadrada, lo cual le da un toque aún más elegante al calzado. Puedes encontrarlas en dos colores diferentes, aunque el más popular es el marrón, ¡pega con todo! Queda genial tanto con una falda, como con un vestido midi como el de la nueva colección de Zara, como con tus vaqueros favoritos, y es por eso que no dejan de venderse. Además, podrás encontrarlas en cualquier tienda física de Primark por tan solo 11 euros, ¡no las dejes pasar!