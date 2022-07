Sara Jessica Parker tiene el bañador ideal para cuando pasas de los 50

Pasar de los 50 no significa en ningún momento perder el estilo y si no que se lo digan a Sara Jessica Parker la actriz de 57 años siempre de lecciones de estilo que no nos pueden encantar más. En esta ocasión en sus vacaciones en Los Hamptons lució un bikini que es súper Sara Jessica aunque para las amantes de Sexo en Nueva York, tenemos una mala noticia no es nada Carrie.

La actriz que da vida a Carrie tiene un gusto clásico y sencillo y así es el bañador con el que se le ha visto tomando el sol en la playa. Un bañador negro que todas ya sabemos que en verano es como un little black dress, es decir, imprescindible en nuestros armarios.

En cuanto se pasa la barrera de los 30 cada vez nos empiezan a llamar más este tipo de prendas de baño alejadas de las tendencias y las extravagancias de estas. Siguiendo el ejemplo de Sara Jessica Parker este verano pasamos de tendencias imposibles y preferimos el bañador que más favorece al llegar los 50 años, ya que muchas veces seguir este tipo de tendencias solo nos suma años.

Este bañador de tirantes finos con escote poco pronunciado es lo que mejor sienta ya que estiliza, viste y engalana. El de Sara Jessica Parker no sabemos de donde es pero rebuscando en las rebajas nos hemos encontrado con uno del estilo en Oysho que tiene un precio increíble. Un bañador tipo bandeau con tirantes finos, regulables y extraíbles, Con copas de relleno ligero extraíble y sin aro. Tiene un tejido rib con poliamida reciclada, se obtiene a partir del reciclaje de plástico PET, como el de las botellas de agua. Transformando este residuo en un nuevo recurso reducimos la producción de materia prima virgen y el consumo de agua, energía y recursos naturales.

Este bañador de Oysho que es una versión ideal de el de Sarah Jessica Parker tiene un 50% de descuento y se queda en 14.99 euros.