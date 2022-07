Las segundas rebajas de Pull and Bear nos ha dejado verdaderos chollos

Muchas veces hay que esperarse a que pasen las primeras rebajas para hacernos con verdaderos chollazos, y en Pull and Bear hemos fichado las prendas en las que merece mucho la pena invertir y que son básicos de armario imprescindibles.

Y entre tanta rebaja hemos fichado unos pantalones blancos de estilo paperbag con cinturón y maxi bolsillos en la parte de delante que no pueden ser más ideales. Desde para un look de oficina, un look de playa este tipo de pantalones son lo más durante el verano. Puedes conjuntar con un jersey de punto calado y unas sandalias de tacón cómodo todo en color blanco y tener un look digno de prescriptora de moda. Con las rebajas se quedan en 12.99 euros.

Otros pantalones a los que no podemos es un pantalón de vestir de tiro medio con la ralla en medio marcada con dos bolsillos delanteros y sin botones ni cremallera. Este modelo esta disponible en color rojo, hielo y negro. Este modelo de Pull and Bear es ideal para todo desde para una noche de fiesta con un crop top o con una camisa y unas sandalias para ir a la oficina. Su precio es de 12.99 euros.

En Pull and Bear también hemos fichado el mítico que sirve para realmente todo. Un vestido de manga con sisa con diseño de paneles y cuello de pico con cordón. En un color verde menta ideal este vestido es perfecto para el día a día y con las rebajas pasa de los 25.99 euros a los 15.99 euros.

Si tienes tus vacaciones a la vuelta de a esquina este blusón de Pull and Bear te interesa y mucho. Una blusa overside con lazada en el pecho, cuello de pico, manga francesa y en tejido 100% algodón. De estilo boho que está disponible en marrón y en blanco. Con las rebajas pasa de 25.99 euros a 9.99 euros.

En las rebajas de Pull and Bear aún podemos encontrar auténticos chollazos.