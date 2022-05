El sérum rejuvenecedor de Shani Darden con retinol encapsulado que arrasa entre las famosas

Conseguir una piel rejuvenecida e iluminada es el sueño de muchas, pero no todas las cremas o sérum faciales consiguen los efectos que buscamos. En muchas ocasiones hemos visto a famosas como Jennifer Aniston triunfar en la alfombra roja con un efecto glow que deja ver todo un cuidado detrás de su piel.

Lo cierto es que la actriz tiene un truco y es un producto que ayuda a suavizar las líneas de expresión y que resulta de lo más favorecedor. Se trata de un sérum antienvejecimiento que combina retinol y ácido láctico que, además de rejuvenecer tu piel, consigue igualar el tono para un efecto que te sorprenderá.

El sérum más codiciado entre las famosas por su efecto antienvejecimiento

Se trata del sérum multitarea de Shani Darden, un tratamiento que consigue una piel mucho más joven y firme que gracias a su fórmula suaviza de forma visible las líneas de expresión y las arrugas, igualar el tono, suavizar la textura y aportar luminosidad a tu rostro en tan solo 14 días de aplicación.

Su formula es suave pero muy potente y con resultados visibles. Proporciona un flujo constante de retinol encapsulado durante toda la noche para minimizar así la irritación del retinol ordinario a la ve que transforma tu piel. “He creado este sérum como alternativa a los retinoides tradicionales. El retinol es el ingrediente antienvejecimiento más eficaz, y este sérum lo hace sin irritación”, asegura su fundadora Shani Darden.

Su visible efectividad lo ha convertido en una de las opciones favoritas de muchas famosas y está al alcance de tu mano. Este producto es además vegano, formulado sin parabenos, sulfatos, ni fragancias. No está testado en animales y cuenta además con dos importantes premios de belleza: “Allure Best of Beauty Award 2020” y el “Town & Country Luxury Beauty Award 2020”.

Si quieres un efecto a la altura de una estrella de Hollywood, esta es la opción ideal. Es mejor utilizarlo por la noche y aplicarlo después del limpiador y el tónico para continuar con una crema hidratante. Lo recomendable sería utilizarlo entre 1 y 2 veces por semana para que tu piel consiga tolerar el retinol.

La calidad se paga, pero merece totalmente la pena. Podrás encontrar este sérum de Shani Darden a un precio de 96 euros por 30 mililitros o, si lo prefieres, por 33 euros la opción de 10 mililitros.