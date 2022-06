En Sfera han tirado la casa por la ventana con las rebajas en sus bolsos

Como nos gusta un un buen chollo y es que en Sfera han empezado fuerte con sus rebajas. Hemos encontrado los bolsos básicos e imprescindibles en nuestro armario todos ellos por menos de 15 euros.

Uno de esos bolsos que no pueden faltar en nuestro armario son los bolsos estilo cesta. Un bolso estilo cesta trenzado con asa al hombro y cierre con cremallera. Este bolso de Sfera es ideal tanto para la playa, como para la oficina o para el día a día. Su precio es lo mejor ya que este bolsazo solo cuesta 13.99 euros.

Los accesorios son capaces de levantar cualquier look y hasta hacer del look más sencillo algo elegante. Y es el caso de este bolso que poco tiene que envidiar a muchos de lujo. Este bolso de Sfera tiene un tejido de estilo rústico, con asa doble de cadena en color dorado. Un bolso que vale para todo en un tono blanco ideal. Su precio no puede ser mejor por 11.99 euros puedes hacerte con el.

En la misma linea de bolso de Sfera super baratos pero que parecen casi de lujo tenemos este en color rojo para dar ese toque de vidilla a nuestros looks. Este bolso tiene un diseño muy sencillo con un detalle en el centro de una trenza con incrustaciones metálicas en un tono dorado. Tiene una asa corta para llevarlo como bolso de mano y una asa larga extraíble. Su precio es de 13.99 euros.

Otro modelo ideal de Sfera es este bolso estilo shopper con un diseño que recuerda a una bombonera pero con un broche para cerrarlo. Este bolso esta disponible en dos colores en un color verde menta y en mostaza. Un modelo ideal para el día a día donde necesitamos un bolso grande para meter en el todo y más. Su precio es de 13.99 euros.