Rihanna es una de las referentes de la música más importantes a nivel mundial. Siempre ha estado en lo alto de las artistas más reconocidas y admiradas. No obstante, hace tiempo que la cantante de Barbados no solo destaca por su talento descomunal sobre el escenario. La música ya no es exclusiva en su vida.

Leer más: Puma tiene un bolso shopper que ya es una de las nuevas sensaciones en Amazon

La artista ha volcado su carrera profesional desde hace unos años hacia el mundo de las ‘influencers’, enfocado sus esfuerzos directamente hacia la empresa que regenta. Se trata de la marca Fenty, bajo la que vende multitud de productos relacionados con la cosmética y la imagen, y que también se ha convertido en una referencia del sector.

Rihanna se pasa a ‘influencer’

Todo ello mientas cierra acuerdos con distintas marcas para lucir sus modelitos en las redes sociales, en publicaciones que suelen sumar varios millones de reacciones.. Y echando un vistazo a estos posts, descubrimos que Rihanna tiene algunas piezas fetiche que suele repetir en varias combinaciones.

Por ejemplo, las sandalias con lazada al más puro estilo romano, con tacón alto de aguja. Son muchas las instantáneas en las que hemos visto a Rihanna con este tipo de calzado. Un estilo que ahora puedes imitar a un precio ‘low cost’ gracias a Shein.

En la web de ventas online puedes encontrar opciones de todo tipo y para todos los gustos. Y entre sus propuestas encontramos unas sandalias abiertas con lazada que recuerdan profundamente a las de Rihanna.

Shein tiene unas sandalias romanas que imitan las de Rihanna

Las sandalias de Shein también cuentan con una lazada para atar a las pantorrillas como hacían los romanos, a la vez que lucen un tacón de aguja muy alto. También como las de Rihanna, cuentan con una punta abierta. Y en este caso están elaboradas con cuerina y con caucho en la suela.

Sandalias con lazada a la venta en Shein

Además, estas sandalias están disponibles en dos colores: negro o albaricoque. Y también en tallas que van de la 35 a la 42. Y el precio para todas ellas es de solo 18 euros.