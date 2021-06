Shein (el gran rival chino de Zara) clona el bikini más buscado de Kim Kardashian

No me puedo creer que todavía no sepas que es Shein. Podríamos llamarla el Zara 3.0 y es que en Amancio Ortega se ha fijado esta firma china dándole un vuelco de 180 grados y apostando por la compra online.

Esta conocida marca, que tal vez todavía no ha conseguido el gran auge en España, sigue un modelo muy similar al de Zara. Una producción rápida con materiales de bajo coste para poder dar precios económicos y lucir a la última, pero a diferencia del gigante de Inditex, Shein saca modelos en masa.

La página web de Shein es como estar en una tienda de Zara, pero incluso más grande. Se puede escoger entre 46 tipos de estampados, 63 tipos de materiales, 20 tipos de estilos (Bohemio, Vintage, Preppy o Fantasía, por ejemplo), entre otros cientos de categorías y más de 50 tallas diferentes, con especial consideración a las tallas grandes.

El gigante chino está triunfando en todo el mundo, especialmente en los adolescentes. Llega la prenda en tan solo 10 días. Lo mejor es que la calidad relación precio no es mala.

Shein gana a Zara por goleada

Según los últimos datos, Shein factura 8.250 millones de euros online en 2020, 1.500 millones de euros más que los que Inditex facturó en el mismo periodo por ventas online (6.612 millones de euros). Además, Shein utiliza las redes sociales para promocionar sus prendas y le va muy bien. En Tik Tok ganó a Zara en 2020. Le supera en número de seguidores.

Shein sabe donde apuntar y en esta ocasión lo ha hecho versionando un de los bikinis de Kim Kardashian, una de las celebrities más conocidas a nivel mundial.

El verano ya está aquí y la ropa de baño se vende como la espuma, más al precio increíble que se puede encontrar en la web.

Este bañador fluorescente con cordón lateral está disponible en todas las tallas, desde la XS a la XL, y se encuentra en todos los colores y estampados. El precio de esta pieza es de 8 euros.

Los clientes de Shein comparte en cada producto sus opiniones con fotografías de sus productos cuando les llegan a casa y comentarios, y como se puede ver están muy contentos.