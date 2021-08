Shein tiene el bikini con el que Jennifer López ha puesto Instagram patas arriba en las últimas 24 horas

Hay ocasiones en que Jennifer López nos deja muchas dudas sobre si por ella pasan los años. La diva del Bronx acaba de cumplir 52 años, pero lo cierto es que la cantante de Estados Unidos sigue teniendo un vigoroso cuerpo que hace que parezca tener unas cuantas primaveras menos.

Unas virtudes en las que tienen mucho que ver sus hábitos de vida saludable. No es ningún secreto que la cantante dedica muchas horas a trabajar en el gimnasio, donde sigue a rajatabla sus rutinas deportivas. Solo así puede estar tan en forma para protagonizar actuaciones como la del año pasado en la final de la SuperBowl.

Jennifer López presume de cuerpo saludable a sus 52 años

Pero eso no es todo. La artista también cuida mucho su alimentación. Se conoce que, a falta de uno, tiene contratados a dos nutricionistas. Uno para sus estancias en Nueva York y otro para cuando está en Los Ángeles. Y, desde luego, los resultados saltan a la vista.

Así se puede comprobar en la última publicación que subió a su cuenta de Instagram. En ella JLo posa en el yate en el que lleva unos días pasando sus vacaciones. Un post que ya suma más de 5,2 millones de ‘likes’.

No obstante, no es su estado de forma lo que más ha llamado la atención de muchas ‘followers’. Lo que no pasa desapercibido es el bikini que luce la cantante. Una prenda de corte alto que le hace las piernas más largas y en un tono amarillo fosforito que nos encanta para esta época. Un diseño muy alegre que ahora puedes imitar gracias a Shein.

En Shein encontrarás un bikini como el de Jennifer López

La web de ventas online cuenta en su catálogo con una pieza muy parecida a la de Jennifer. Estamos hablando de un bikini que luce en un color muy similar al del bikini de López.

Bikini a la venta en Shein

En este caso también es de corte alto, lo que te hará parecer más alta. Además, este bikini cuenta con almohadillas extraíbles en la pieza superior, con lo que si quieres podrás sumarte un efecto push-up muy interesante. Mientras que la pieza inferior es tanga como el de JLo. Y atención al precio, porque solo te costará 9 euros. Un precio que invita a probar alguno de los otros diseños, pues este bikini está disponible hasta en 12 colores distintos. Y en tallas que van de la S a la XL.