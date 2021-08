Shein tiene el bikini con el que la novia de Kiko Matamoros está sacudiendo Instagram y toda Ibiza

Como todos los años, antes de acabar sus vacaciones, Marta López Álamo y Kiko Matamoros disfrutan de un merecido descanso en Ibiza, donde se encuentra la madre y la hermana de la modelo, a quiénes no ve tanto como le gustaría debido a la distancia. Ahora está disfrutando de las maravillosas calas de la isla pitiusa. La joven aprovecha para tomarse algunas fotografías en bikini y enseñarnos su cuerpazo.

Marta López Álamo es una de las primeras influencers que ha optado por vestir de la marca ‘low cost’ Shein. El gigante chino del textil arrasa entre las VIPS. Tiene una gran variedad de productos y unos precios de escándalo. Su último bikini es de animal print de vaca. Un original y divertido traje de baño que aporta mucha alegría y puedes encontrar en las tallas S, M y L. Queda muy bien con el bronceado. Hazte con este bikini por solo 9 euros y date los últimos chapuzones del verano.

Marta López y Kiko Matamoros con un pie fuera de España

En cuanto a su situación personal, Marta López y Kiko Matamoros protagonizaron la última portada de Lecturas y hablaron de su actual situación. El colaborador de ‘Sálvame’ no se encuentra en estos momentos en su mejor momento y es que ha perdido toda ilusión para ir a trabajar. Salió del ‘Deluxe’ y ahora podría abandonar ‘Sálvame’. Y no solo el programa de Telecinco, el ex de Makoke se plantea abandonar España.

“Tenemos planes para irnos a vivir fuera de España”, ha confesado el colaborador en una entrevista en exclusiva para Lecturas. Este cambio de opinión es fruto de su maravilloso viaje por Sudáfrica que les ha cambiado a ambos la perspectiva de la vida. Han reordenado sus prioridades y han tomado una decisión que les aleja de España.

Matamoros confiesa que el documental de Rocío Carrasco hizo que se enfrentase a muchos de sus compañeros y que no fuese a gusto a trabajar al no permitírsele dar su opinión. “Hubo un momento en que me costaba ir a trabajar, no me resultaba fácil”. Los motivos por los que ya no se siente tan a gusto en la cadena que le ha visto crecer son “las situaciones extremas, confrontaciones desiguales y poco constructivas” que ha tenido últimamente.