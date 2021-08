Shein tiene el bikini con el que Pilar Rubio ha disparado todas las sospechas: ¿retoque en el cirujano plástico?

A Pilar Rubio le encanta presumir de tipazo. Y no es para menos. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ostenta un aspecto espectacular a sus 43 años y después de haber dado a luz a cuatro criaturas. Y eso no es nada fácil. Requiere algunos sacrificios.

La ‘influencer’ dedica muchas horas a trabajar en el gimnasio, donde sigue a rajatabla sus rutinas deportivas. Solo así puede estar tan en forma para protagonizar algunas de sus apariciones en EH, sometiéndose a retos que requieren un muy buen estado de forma.

Pilar Rubio marca perfil

Pero eso no es todo. La de Torrejón de Ardoz también cuida mucho su alimentación. Rubio respeta al máximo las dietas propuestas por los expertos. Y, desde luego, los resultados saltan a la vista.

Se puede comprobar en las fotos que cuelga a menudo en su cuenta de Instagram, donde acostumbra a presumir de su tipazo.

En ocasiones incluso, como ha ocurrido con su última publicación, desata las sospechas de si todo es natural o es fruto de algún que otro retoque en el cirujano plástico. Y algunos y algunas se preguntan si es todos los encantos de la modelo son reales o no.

En Shein encontrarás el bañador de Pilar Rubio

Aunque eso no es lo que más ha llamado la atención de esta última publicación. Lo que nos ha encantado de verdad es el bañador que luce la ‘it girl’. Un look en color azul menta que ahora mismo puedes imitar gracias a Shein.

Se trata de un bikini de un hombro vinculado con un aro del que puedes encontrar una réplica en la web de ventas online. Y atención a su precio, porque solo te costará 9 euros, incluyendo las piezas superior e inferior.

Bikini de un hombro a la venta en Shein

Lo tienes disponible en tallas que van de la XS a la XL y, además del azul menta como el de Pilar Rubio, también lo tienes en otros 19 colores distintos.