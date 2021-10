Shein tiene la versión low cost de las gafas de sol tendencia de Jennifer López

Es una de las mujeres más poderosas de la música latina. Actriz, cantante, empresaria, modelo e influencer. Jennifer López es uno de los rostros más reconocidos a nivel internacional. La artista ha grabado ya varias películas y triunfó hace unos meses con su colaboración junto a Rauw Alejandro llamada “Cambia el paso”.

Hace un par de meses Jennifer López apareció en la gala The Metropolitan Museum of Art, New York, donde acaparó todas las miradas y los ‘flashes’ de las cámaras. La diva del Bronx siempre aparece con atuendos que destacan su figura y volvió a demostrar que a sus 52 años es una de las mujeres más atractivas del mundo.

Jennifer López rompe con su estilo

La cantante vive uno de sus mejores momentos profesionales y personales. JLo enseña al mundo su relación con Ben Affleck, también comparte en sus redes sociales algunas de sus fotografías para varias campañas publicitarias.

“It isn’t work when you love what you do” (No funciona cuando amas lo que haces), escribió junto a una instantánea donde posa de lo más glamurosa. Con unos pantalones de satén con pernera ancha en color caqui, una chaqueta estilo gabardina con cinturón a juego con sus mechas rubias. Pero en esta ocasión nos vamos a decantar por sus gafas de sol. Estilo cuadrado con el cristal en tono naranja.

Desconocemos la marca de estas gafas, pero seguramente son con algún cero detrás. Nosotros como siempre te presentamos la versión de Shein que es mucho más económica y también tiene mucho estilo. Son gafas de sol con cristales teñidos y forma rectangular con el molde de plástico. Están en todos los colores. Y son realmente baratas. Solo 2,75 euros.

Más de 4.000 personas han dejado su comentario. Las valoran muy positivamente con cinco estrellas sobre 5, un excelente. Son unas de las gafas de sol más vendidas de Shein. Todo un éxito.